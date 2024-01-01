藍：台獨務實工作者賴清德 現原形

民進黨總統候選人賴清德日前在辯論會說：「中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」後來改口說是指「中華民國憲法」，引發爭議。國民黨副總統候選人趙少康昨表示，中華民國與中華民國憲法是一樣意思，賴清德可能腦筋想什麼，就直接說出來，也呼應賴清德是名台獨工作者事實。

趙少康說，中華民國憲法就是中華民國的根本大法，不管賴講中華民國或中華民國憲法都一樣，皆是保護大家的，怎麼會是災難？他總說賴清德對台灣和平會是相當大的威脅、恐怖分子，主因是賴清德會帶給台灣、兩岸不確定性。

針對賴清德的「憲法災難說」，前總統馬英九昨直言，「這是明顯失言」。媒體問及三位總統候選人在電視辯論會表現，馬英九表示，三人表現都不錯，但國民黨總統候選人侯友宜講得最完整、最誠懇。

國民黨前主席洪秀柱表示，一場辯論會已讓「台獨務實工作者」現出原形，徹底揭穿賴清德的真面目與人格特質，緊抱台獨神主牌、偏執不認錯、一再說謊硬抝；倘賴清德當選，才真是中華民國的「災難」，以及台灣的窮途末路。

洪秀柱說，賴清德還說「兩岸互不隸屬就是台獨」、「台獨的定義是台灣主權獨立」，事實上這些都是「兩國論」的詭辯。

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