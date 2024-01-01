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新聞眼／偏離蔡路線 賴成麻煩製造者

聯合報／ 本報記者陳熙文

民進黨總統候選人賴清德在辯論會上被問及是否認同中華民國憲法，回答時口誤少了「憲法」兩字，差點把中華民國說成是災難，儘管事後澄清，加回兩個字，但他提出「把中華民國憲法當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」一說，顯然有違蔡英文的兩岸主張。

猶記蔡英文總統二○一六年就職典禮上提出了兩岸政策的四大原則，其中就明言，「中華民國現行憲政體制」乃兩岸互動的基石，視它為兩岸的「政治基礎」；如今賴清德暗示憲法並非兩岸和平對話的最強後盾，反而可能帶來災難，無疑是偏離、更大大超脫了蔡英文政府的兩岸路線。

賴清德並在辯論會上更加露骨地揭露自己的想法，稱台獨即是「台灣主權獨立屬於兩千三百萬人所有，不屬於中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」。然而，此說法實際上已在建議台灣「借殼上市」，以中華民國之名獨立為國，與中國大陸已無關係，根本上破壞了兩岸保有彈性的遊戲規則。

兩岸長年來所以能夠交流、對話，在於九二共識，雖各自表述其為正統，但總歸是在一中原則下的互動基礎，如今，賴清德大膽講述兩岸現行的狀態事實，等同破除兩岸模糊空間，不但有損兩岸之間長年在概念上建立的共識，恐讓對岸大動肝火，更加嚴重的是，勢必讓美國傷透腦筋。

假設賴清德選上新任總統，續拋兩岸互不隸屬，態度上又不全然贊同中華民國憲法，而採選擇性認同，兩岸或將從現行冷凍狀態，直接升級成敵對狀態；對美方而言，賴清德既出狂言，又不走蔡英文路線，恐被視為繼陳水扁之後的第二個「麻煩製造者」。

在美中競逐的趨勢之下，美國或許樂見台灣大幅親美，卻未必樂見台灣徹底反中；當兩岸關係有可能因為賴清德進入新的混亂狀態，成俄烏戰爭、北韓等下一個國際爭議熱點，而不再是按照美國節奏進行，美方今後勢必也將重新審視賴清德的態度和信用。此刻，賴清德無論是在對岸眼中，還是在美國眼中，都成了一顆不知何時會爆炸的未爆彈。

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