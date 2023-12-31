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影／柯文哲台東開講 批民進黨為勝選不擇手段

聯合報／ 記者徐白櫻古和純／台東即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，他拿台北市長蔣萬安開玩笑說，蔣萬安原想仿效他7點半上班，只撐5天就結束。記者徐白櫻／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今晚在台東天后宮廟口開講，他拿台北市長蔣萬安開玩笑說，蔣萬安原想仿效他7點半上班，只撐5天就結束。記者徐白櫻／攝影

民眾黨主席柯文哲今晚在台東開講，會中強調認真工作的重要性，提及以前他當台北市長時天天準時7點半上班，換蔣萬安上任，只撐5天就結束了，好像「沒凍頭（台語，意味持續力）」，柯的話一出，現場群眾哈哈大笑。

柯文哲晚間7點在天后宮演說，批評民進黨為了勝選後來不擇手段，理想跟現實之間到底要如何選擇，在三次政見會及辯論會中，大家都會講，難的是執行力， 他認為「認真工作是重要的文化」。

柯文哲提及認真工作的重要性，他表示，主治醫師都不去查房，治療效果怎會好，舉例來說，以前他當台北市長，後來換蔣萬安上任，蔣說要跟他一樣每天早上7點半上班，結果只撐5天就結束了，「我覺得很奇怪，他這麼年輕怎會這樣，好像沒凍頭」，另外會議紀錄上網公開，蔣萬安也不敢，做事坦蕩蕩，不怕人家知道，除非涉及國防國家機密，否則沒有不能公開。

柯文哲主張政黨和解、兩岸和平，他說，清末西方列強挑戰，日本是明治維新，中國有孫中山民主革命，那為何要當義和團呢？

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲

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