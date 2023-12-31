2024選戰溫度計／辯論會後最新當選預測出爐！賴蕭配VS.侯康配逼近黃金交叉

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文／陳宣懿

選戰進入最後關鍵兩週，2024年唯一一場總統候選人電視辯論會昨（30）晚落幕，最新總統當選預測出爐，賴蕭配、侯康配僅差距0.2%，逼近黃金交叉。根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（31）日最新公布的總統候選人預測當選率，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選率38.7％，贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的38.5％以及民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的22.9%。比較12月18日數據，賴蕭配與侯康配當選率差距縮小。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥分析，藍綠差距縮小跟選戰進入尾聲有密切關連，因為最後階段大家拚命動員、選民積極表態，各候選人投入資源最後衝刺，活動熱烈加強選舉氣氛。

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賴清德認中華民國是否帶來災難是「口誤」！曲兆祥：被賴皮寮激怒才口誤

比較近一週3組正副總統候選人各面向指數，賴蕭配聲量、新聞擴散廣度、粉絲互動力數值最高，柯盈配好感度最高，侯康配各面向指數則是穩居第二、三。賴清德30日在辯論會中，一度稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難」，遭柯文哲批評「失言」。賴清德會後承認口誤，應指「中華民國憲法」。對此，曲兆祥認為，賴清德可能被賴皮寮激怒才口誤，這也讓他被質疑台獨的聲浪變更強。

柯文哲26日臉書發文向四、五年級生喊話，「我常常反省，為什麼柯文哲比較能得到年輕族群的支持，但得不到同梯的您們認同。對我來說，2024除了勝負，更重要的是如何促進世代之間的共融與了解，希望大家給我一些建議。」有支持者留言，「我62，堅定支持努力、公開透明的柯p及民眾黨」、「阿北我是5年級生，全家5票挺你，希望你帶領國家往更進步、更繁榮發展」。至於侯友宜30日召開記者會，指妻小因房產議題遭民進黨抹黑，他激動喊告「有本事衝我來」，引起網友議論，「正義加油」、「侯康加油」。

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賴蕭配、侯康配25～39歲好感度消長 曲兆祥：發生棄保效應

比較12月18日「跨世代好感度」數據，柯盈配在各世代好感度都最高，首投族好感度持續保持第一。全台8所高中舉辦「2024總統立委選舉高中生聯合模擬投票」系列活動，訪問三位總統候選人、國內6個政黨，將各陣營政治理念帶回學校並辦理投票，籌備團隊29日公布結果，總統選票部分，8校得票數皆呈現「柯＞賴＞侯」的結果，對此，有PTT網友表示，「沒票啦，沒用」；但也有人認為，「回家跟阿公阿嬤拉票，非常可觀」。

此外，賴蕭配、侯康配在25～39歲好感度名次互換，賴蕭配今日好感度躍居第二。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥認為，25～39歲發生棄保效應，隨著投票日逼近，原本柯盈配支持者眼看柯文哲沒機會當選，但又很討厭侯康配，所以轉支持賴蕭配。

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