侯反對境外介選 批綠兩套標準
昨天總統大選辯論，被問到中國介選問題，民進黨總統候選人賴清德表示，這次選舉中國介選最嚴重，從鴻海創辦人郭台銘參選、有關兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的宣布等，看得出來中國介選；國民黨總統侯友宜則反批，選舉過程里長吃飯被送辦，民進黨立委趙天麟「親中」卻沒事；民眾黨總統候選人柯文哲則主張，洩漏國家機密應加重刑責。
媒體提問，中國大陸從未停止統戰作為，近日介入選舉新聞頻傳，台灣退役、現役軍人及各行業人士遭中國吸收發展組織，有何對策守護國家機密與安全。
侯友宜表示，反對境外勢力介入台灣選舉，有信心要保護台灣民主自由，但看到選舉過程，里長去大陸旅遊、吃兩頓飯回來就被送辦，趙天麟「親中」還是立法院國防委員卻沒事，他質疑賴清德二○一四年去大陸時，有沒有接受落地招待？而里長出國時有多少民進黨民意代表送車？不要兩套標準。
賴清德回應，「我明確可以回答你，沒有」。那一年是因為台灣本土畫家陳澄波滿一二○歲冥誕紀念，在台南、台北、上海、北京還有東京五個城市作展。他身為台南市的市長，前往上海參加活動，都是南市公務預算，沒有接受落地招待。
國台辦昨晚間發布新聞稿指出，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、再次暴露出其頑固「台獨工作者」、「兩岸和平破壞者」的真面目。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言