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新聞眼／「災難說」愈描愈黑…賴辱憲法 台獨現形

聯合報／ 記者周佑政陳洛薇
民進黨總統候選人賴清德在辯論會上提出憲法「災難說」，圖為他二○二○年在大法官監誓下就職副總統。圖／總統府提供
民進黨總統候選人賴清德在辯論會上提出憲法「災難說」，圖為他二○二○年在大法官監誓下就職副總統。圖／總統府提供

昨天是中華民國總統候選人辯論會，民進黨總統候選人賴清德卻質疑，把中華民國（憲法）當作兩岸護國神山，是帶來災難。「務實台獨工作者」賴清德為了選票，在選戰期間極力「消獨」，但這場辯論會卻成為賴清德的「台獨現形記」。

賴清德在辯論會上提出中華民國「災難說」，雖然會後澄清是口誤，少講了「憲法」兩字，但不論稱中華民國或中華民國憲法是災難，都很嚴重，堪稱「災難級口誤」。賴清德曾任中華民國的立委、市長、行政院長，是現任副總統，現正在參選中華民國下屆總統，對國家的認同竟會出現如此輕率的「口誤」，令人匪夷所思，他在辯論會後的解釋愈描愈黑，更令中華民國的人民感到驚懼。

憲法是國家根本大法，當然也是國家的護國神山、定海神針。賴清德宣誓就職副總統，誓詞是「余謹以至誠，向全國人民宣誓。余必遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。」如今，賴清德竟直指中華民國憲法會帶來災難，做為副元首，卻不遵憲守憲，有何資格競選中華民國的總統？未來如果當選，賴清德會遵守他形容為「災難」的憲法嗎？

賴清德昨被問到台獨的定義，他正式回應稱「兩岸互不隸屬」，並說如果拿民國卅五年所制定的憲法來看，「其實你會失望的」，現在是增修憲法。可是增修憲法前言就寫著：「為因應國家統一前之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文」，賴清德的「台獨」新定義，已經違反憲法。

事實上，賴清德的「台獨新定義」，強調「中華民國也與中華人民共和國互不隸屬」，可能已經踩到「一邊一國」的紅線，為台灣帶來難以預期的風險。這種「麻煩製造者」的論述，美國會接受嗎？真的能維持台海和平的現狀嗎？

賴清德擔任中華民國行政院長時，在國會殿堂自詡為務實台獨工作者，二〇一九年也曾在獨派社團台灣制憲基金會明言，「目前的中華民國憲法讓台灣內部產生矛盾，影響團結和進步，台灣需要一部新的憲法」。這凸顯賴清德對台獨的堅持、始終如一不變，賴從政一路以來，對中華民國國家認同與憲法認知，始終存在鄙夷。這也是為何賴角逐大位之路，北京與華府始終都存在疑慮。

這次選舉，賴清德始終避談以中華民國憲法處理兩岸關係，言必稱「遵循蔡英文路線」，卻又說「中華民國是護國神山，是我從來沒有聽過的神話」，自相矛盾。如今賴又進一步稱中華民國（憲法）是災難，更坐實了外界對他兩岸路線和台獨的質疑；一場辯論會，也再度讓選民看清，替賴清德貼上台獨標籤的，正是賴清德自己。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 台獨 辯論會

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