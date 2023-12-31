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新聞分析／緊咬新潮流 柯侯清廉牌攻勢凌厲

聯合報／ 記者唐筱恬

總統大選辯論會火藥味十足，民進黨總統候選人賴清德發動攻勢，質問民眾黨總統候選人柯文哲是否接受一個中國，更嗆國民黨總統候選人侯友宜為何中國介選支持目標都是你，企圖升高「抗中保台」老招不言而喻。而柯侯則不約而同緊咬新潮流貪汙腐敗爭議，藍白意外合作打出「反貪腐牌」，若吹響此號角，政黨輪替並非不可能。

回顧前總統陳水扁第二任期時，陳水扁家人、親信等貪汙弊案層出不窮，民進黨前主席的施明德號召百萬紅衫軍發起倒扁運動，此後民進黨貪腐陰影一直揮之不去。國民黨光靠高舉「反貪腐」就贏了兩次總統大選，直到蔡總統接任黨主席，才帶領民進黨脫離貪腐泥淖。

蔡英文二○二○年面對立委集體收賄案時，以「升官發財，請走別路」宣示反貪決心，而賴清德日前也宣稱繼承前法務部長陳定南「清廉、勤政、愛鄉土」精神。只不過誠如柯文哲所說「黑幫老大不需要自己動手」，這些年高端疫苗炒股疑雲、小吃店竟可以賣快篩、一人公司竟可進口八千萬顆蛋等，都在人民心中留下問號。

民進黨上任高舉非核家園，賴清德本命區台南古都沿海土地全被開發成光電田，土地大量流失不說，還傳出八八槍擊案、台南學甲爐碴案、光電弊案等，而民進黨新潮流前立委賴勁麟竟可一口氣掛名十八家能源相關公司董座。

面對民進黨八年執政的貪腐事件，侯友宜提出上任後成立「特偵組」要把弊案一次查清楚，而柯文哲、黃國昌則是緊咬下架「新潮流」，藍白意外合作升高「反貪腐牌」。一場要清廉改革還是貪腐沉淪的選戰，選戰剩下十幾天，每一天都有可能發酵。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 新潮流 高端疫苗 陳水扁 侯友宜 政黨輪替 貪汙

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