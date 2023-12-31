學者點評／三人辯論沒驚喜 賴清德自陷風暴

總統辯論昨登場，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，賴清德表現失常，還陷入「中華民國作為護國神山是促進和平還是災難」論述失言風暴；東海大學政治系教授邱師儀表示，賴不看稿，台風和政策論述較穩健，侯友宜則略顯內容不足，三人都沒有「驚喜」，在沒有外部大事件影響下，應不會影響選情太多。

鈕則勳表示，賴清德還是在打「抗中抹紅」牌，除出現明顯的語病、口誤失言，賴又提出「兩岸互不隸屬就是台獨」論述，是針對台獨明顯「偷換概念」，既無法拓票到中間選民、美方可能也不滿意，另方面賴連務實台獨都改自稱為務實工作者，深綠獨派也不一定埋單。

鈕則勳說，侯友宜進攻綠營政策失當和賴老家議題有火力，也反制澄清凱旋苑事件，且例如侯說政治改革，整場似乎都有和柯文哲「藍白」合圍攻綠氛圍，柯則是攻擊炮火凌厲，但有些論述亮點仍要看稿。

鈕則勳表示，辯論議題攻防外仍多談兩岸、統獨，民眾不一定有感，民眾最想聽的是民生議題，但沒有一位候選人能藉由辯論建構總統架式與格局。

邱師儀則指出，不管是美中台關係、統獨、廢死、核能或爭議議題，三人昨天的論述表現都沒意外，也沒特別驚奇，且過去台灣史上，總統辯論幾乎不太造成太大選情影響，鞏固原有支持群的效應較多。

邱師儀說，選舉不到最後都不一定，但若沒有像過去周子瑜事件、反送中及「兩顆子彈」等。他預估辯論完也大致維持現狀，綠藍相差不到一百萬票，國會三黨不過半的態勢。

商品推薦