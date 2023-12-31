學者點評／三人辯論沒驚喜 賴清德自陷風暴
總統辯論昨登場，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，賴清德表現失常，還陷入「中華民國作為護國神山是促進和平還是災難」論述失言風暴；東海大學政治系教授邱師儀表示，賴不看稿，台風和政策論述較穩健，侯友宜則略顯內容不足，三人都沒有「驚喜」，在沒有外部大事件影響下，應不會影響選情太多。
鈕則勳表示，賴清德還是在打「抗中抹紅」牌，除出現明顯的語病、口誤失言，賴又提出「兩岸互不隸屬就是台獨」論述，是針對台獨明顯「偷換概念」，既無法拓票到中間選民、美方可能也不滿意，另方面賴連務實台獨都改自稱為務實工作者，深綠獨派也不一定埋單。
鈕則勳說，侯友宜進攻綠營政策失當和賴老家議題有火力，也反制澄清凱旋苑事件，且例如侯說政治改革，整場似乎都有和柯文哲「藍白」合圍攻綠氛圍，柯則是攻擊炮火凌厲，但有些論述亮點仍要看稿。
鈕則勳表示，辯論議題攻防外仍多談兩岸、統獨，民眾不一定有感，民眾最想聽的是民生議題，但沒有一位候選人能藉由辯論建構總統架式與格局。
邱師儀則指出，不管是美中台關係、統獨、廢死、核能或爭議議題，三人昨天的論述表現都沒意外，也沒特別驚奇，且過去台灣史上，總統辯論幾乎不太造成太大選情影響，鞏固原有支持群的效應較多。
邱師儀說，選舉不到最後都不一定，但若沒有像過去周子瑜事件、反送中及「兩顆子彈」等。他預估辯論完也大致維持現狀，綠藍相差不到一百萬票，國會三黨不過半的態勢。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言