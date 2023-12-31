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侯反對廢死 柯主張終身監禁
國中生割頸案震撼社會，不少網友替死者抱不平，灌爆台灣廢除死刑推動聯盟（廢死聯盟）。國民黨總統候選人侯友宜昨天在大選辯論會表示他支持維持死刑、反對廢死，並請對手表態。民進黨總統候選人賴清德表示，不強制要求廢死，但要求在死刑的執行上要嚴謹的程序；民眾黨總統候選人柯文哲則提出折衷方案，主張終身監禁不得假釋。
侯友宜表示，台灣八成民意支持維持死刑、反對廢死，他是三位候選人唯一明確表達反廢死，因為他是社會治安的守護者，堅持司法正義、保護受害者，永遠不會變。
賴清德表示，台灣現在沒有廢死，這議題不僅是台灣，也在國際談了很久，任何地方廢死都需要非常高度社會共識，二○○九年台灣實行人權兩公約也是前總統馬英九時代開始，所以不強制要求廢死，但要求在死刑執行上要嚴謹程序。
柯文哲表示，死刑這議題，在台灣社會是爭議很大的議題。現在做民調都八成以上贊同死刑，這在華人社會有其政治文化基礎，就像在美國，槍就是禁不掉一樣；同樣地，死刑在大陸、台灣等華人地區，是很特殊的文化，但與此同時，又面對世界壓力，所以折衷方案只有一個，終身監禁不能放出來。
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