卡管案干預學術 侯友宜酸賴閃躲

民眾黨總統候選人柯文哲昨天在大選辯論會詢問民進黨總統候選人賴清德，做為台大校友，如何面對「卡管案」、林智堅論文抄襲案？賴清德表示，管中閔案一開始有聲音的是台大校友；賴也說，他對於論文抄襲的態度一向嚴謹，上任黨主席後已做出嚴正裁示（有論文抄襲不得參選）。

賴清德表示，身為台大校友，他當然關心台大的學術自由和發展，「但柯文哲只注意到管中閔的案件，沒注意到一開始有聲音的是台大的校友」；而且管中閔可以擔任校長，也是他擔任行政院長任內核定的。

國民黨總統候選人侯友宜說，「卡管案」是政府干涉學術自由，這很不應該，搞到現在大家對這個事都耿耿於懷，他也批評賴清德，「卡管」不對，就該出面說清楚，不是閃來閃去，這就是他看不起的。

侯友宜指出，他第一次選舉時，促轉會變東廠，每天抹黑他，還要訂「除垢法」針對他，說現在不操作等何時；侯說，還有國家通訊傳播委員會（NCC），掌控所有新聞自由，「聽你的就上台，不聽你的就下台。」蔡政府還把國民黨黨產用轉型正義清算，他不反對該怎麼辦就怎麼辦，他承諾若當選，黨產歸零，徹底解決黨產問題。

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