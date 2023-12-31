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新聞眼／侯拉柯打賴 上演另類「藍白合」

聯合報／ 記者侯俐安王寓中
民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，於電視辯論會前合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
民進黨總統候選人賴清德（左起）、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲，於電視辯論會前合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

總統候選人電視辯論會兩個半小時攻防，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲聚焦黑金貪腐及各種「缺」，蔡政府八年執政缺失，成為民進黨總統候選人賴清德甩不開的包袱，概括承受也難以施展。侯「拉柯打賴」，兩人輪番猛攻賴清德，上演另類「藍白合」，共同目標都是下架民進黨。

侯友宜昨採取「拉柯打賴」策略，三輪交叉詰問中有兩次提問瞄準賴清德、未對柯提問，柯文哲數次自嘲「侯市長沒有問我，變成幫忙打（賴）」、「侯市長沒問我，只好清唱」，接著也把攻擊砲火對準賴清德，從賴皮寮一路打到青年低薪高房價，為打賴攻勢大添柴火。

侯、柯連手猛攻內政議題，狂打民進黨執政的黑金貪腐、砲轟新潮流，賴清德過去七年身為行政院長、副總統，只能繞道回應，企圖甩開「賴功德」，卻說不清罄竹難書的貪腐、弊案疑雲，最後只能以一句「照服員薪水已提升到四萬多元」疲軟說明。

侯友宜火力全開，「打賴友柯」策略明顯。當賴清德酸柯家愛買地，柯談到父親而哽咽時，侯在最終結論一開場就鼓勵柯，「不用流淚，面對這一切的打擊，我們勇敢的往前走」，隨後主動提及柯文哲時常自比的蔣渭水，表達他將號召「台灣政治改革運動」，相信柯文哲會扮演重要角色，公開拉攏柯文哲用意更是明顯。

距離投票不到兩周，下架民進黨氛圍依然濃厚，藍白合破局後，侯柯各走各的路，如今走到最後關頭，賴民調卻仍領先侯柯，外界仍關注選前關鍵時刻，是否會發生韓國大選在野黨候選人安哲秀最後改而支持尹錫悅臨門一腳扭轉乾坤的「安哲秀效應」，擊敗執政黨實現政黨輪替的目標。

侯友宜在辯論會對柯遞出橄欖枝，交叉詰問跳過柯、鼓勵柯踏步往前、提蔣渭水拉柯加入治理團隊，形成另類「藍白合」，未來是棄保或集中選票，不到最後一刻，誰都難預料結果。

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