柯文哲談農地哽咽 重批賴人格破產

違建、炒地爭議延燒，成為大選辯論攻防焦點。民眾黨總統候選人柯文哲昨談到農地爭議，一度哽咽，他重話抨擊民進黨總統候選人賴清德面對萬里老家爭議說了太多謊，已經人格破產。國民黨總統侯選人侯友宜反問賴清德，為老家違建五次流淚，「台南鐵路東移時，有為迫遷戶流一滴眼淚嗎？」

賴清德堅稱萬里老家不是違建，被譏諷是「賴皮寮」，賴昨天在大選辯論會重申自己是三組候選人中，唯一沒有炒地炒房的，大酸民眾黨總統候選人柯文哲家很喜歡買農地，甚至開闢為停車場，為什麼不買建地而買優質農地，為何幾十年的租金，柯文哲說完全不知情？

柯文哲回擊，賴清德老是示範何謂抹黑，柯一度哽咽表示，他承認爸爸幫他買那塊地，最大願望是他當新竹醫院院長，「那塊地是父親對兒子的疼愛，但人生際遇無法自己控制，沒想到十五年後變成政治攻擊目標」；既然有違規還是要解決。

「你不用炒土地，黑幫老大都不需要自己動手的」柯也反批賴面對萬里老家爭議說了太多謊，一個謊要用一百個謊來圓，「最後已經被謊言淹沒，我已經看不到賴清德」。

侯友宜質疑，賴清德為萬里老家流了五次淚，說不是為了他家的房子，是感謝父老鄉親的支持，既然疼惜鄉親，礦坑這麼多年了，為何賴當立委、行政院長，沒有去改變，「你的眼淚是假是真我也看不懂。」

針對賴砲打凱旋苑，一間房申請九十九個門牌號碼。侯友宜重申，那是他太太娘家的，他的小孩過世之後，岳母跟他說：「你一輩子出生入死，賺不到幾分錢，你一個孩子給我照顧到丟掉，如果你沒辦法照顧我的女兒和孫子，我幫你照顧，你好好去拚。」那些財產都是繼承而來，都是合法、有繳稅。 國民黨總統候選人侯友宜昨在辯論會前強硬回擊民進黨攻擊他的房地爭議，指民進黨下令掛招牌抹黑，意圖使人不當選。記者葉信菉／攝影

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