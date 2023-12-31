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侯提聯合政府 喊話柯扮演要角

聯合報／ 記者侯俐安林縉明劉宛琳／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜。記者葉信菉／攝影
國民黨總統候選人侯友宜。記者葉信菉／攝影

總統大選辯論會昨激烈交鋒，國民黨總統候選人侯友宜發表結論時表示，「柯文哲是一人超過整個政黨，賴清德要靠腐敗新潮流繼續治國嗎？」侯強調，他有能力籌組聯合政府，也要號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政，「相信柯文哲也會扮演重要的角色」，因為他們不是為了一人或一黨之私，是為了團結台灣。

民進黨總統候選人賴清德昨在首輪交叉詰問時詢問，侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲都主張內閣制政府，但藍白合卻讓外界看盡醜相，內閣制國家是虛位元首，是否要把總統虛位化？

侯友宜表示，他當選總統後，會召開跨黨派會議取得共識，他的內閣制是大家有共識、修憲往前走的一條路，也是聯合政府之前先作準備。

侯友宜表示，賴清德從沒說要到立法院進行國情咨文報告，起碼他跟柯文哲都會接受民意監督，不會像蔡英文好幾百天沒開記者會。

侯友宜強調，柯文哲是一人超過整個政黨，民進黨總統候選人賴清德是要靠一個腐敗的、新潮流派系來治國，「我的政府一定是一個共治的政府，而不是像民進黨這樣獨裁專制的政府」，他完全有能力也有實力籌組聯合政府，來為人民完成政黨輪替的願望。

柯文哲表示，總統制要改成總理制，第一步是行政院長任命應當得到國會多數同意；其次是總統到立法院去接受國情報告和立院黨團的質詢；部會首長的任命應先經過立法院委員會的聽證。

賴清德則回應，侯友宜說他不願意到立法院接受國情諮詢，這個是假訊息，因為不管是根據憲法或立法院職權行使法，總統都有義務應立法院要求到國會去進行國情報告，接受立委國情諮詢，只是國情諮詢並不是規定一對一的質詢，必須講清楚。

侯友宜在最後結論提及聯合政府並表示「相信柯文哲會扮演重要角色」，是否對柯遞出橄欖枝？侯友宜會後受訪說，他希望團結所有台灣在野的力量，下架貪腐、無能的民進黨。柯文哲則說，國民黨策略很清楚，就是要拉高侯民調，形成藍綠對抗，刻意邊緣化他製造棄保。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 內閣 藍白合 辯論會 政黨輪替

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