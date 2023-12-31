選戰筆記／追憶小蔣 廉能風氣已遠
中華民國第十六任總統大選投票日，正好是蔣經國總統逝世卅六周年紀念。卅六年可不是短暫時光，然而至今在民間，蔣經國始終是毫無懸念的歷任元首聲望冠軍。面對大選激烈戰局，不僅在野陣營標榜尊崇蔣經國，甚至連民進黨也要蹭其香火，宣稱國民黨「對不起蔣經國」。平日喊得慷慨激昂的轉型正義，遇到小蔣也得轉彎。
蔣經國絕非完人，之所以能在民間長留去思，自然是因為蔣的年代，是一段經歷過向上的年代。若說所謂「美國夢」的定義，就是只要努力向上，人人都有機會出頭，那麼蔣經國領導中華民國的時代，無疑是人們篤信「台灣夢」的歲月。經濟快速起飛，社會貧富差距相對最低。
在蔣去世的一九八八年，「愛拚才會贏」與「我的未來不是夢」唱遍大街小巷，這絕非巧合，而是時代精神的寫照。對於如今年輕一代而言，這兩句都像遙不可及的「幹話」；曾經走過從前的一輩回顧往事，更只有無盡唏噓。
台灣社會卅多年來，固然取得可貴的民主轉型，但是否「只剩下投票」？政黨競爭是否愈來愈像是一場只差沒用真槍實彈的內戰，以及競相寅吃卯糧的末日狂歡？相信是許多人高聲肯定政治改革成就同時，心底難免惴惴的陰影。
從短短幾年內直奔全球冠軍的超低出生率，乃至社會動輒為芝麻小事陷入狂熱與內耗，其實都反映出，眾人腦海深處，對未來懷抱的不確定與不安全。社會的堅韌性早已被淘空，很難禁起任何天然或人為的災害衝擊。
蔣經國時代已經過去，如今懷念蔣的絕大多數人，並非希望回到執政黨獨大、控制所有社會資源的歲月；而是期盼願意少一點私心，多一點務實，「廉」和「能」兼備的政治風氣。遺憾的是，過了如此多年，這仍然是個遙遠的夢想。
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