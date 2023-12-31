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侯友宜倡清廉團結 師法蔣經國、蔣渭水

聯合報／ 記者王寓中侯俐安程遠述丘采薇／台北報導
國民黨總統侯選人侯友宜。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
國民黨總統侯選人侯友宜。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

國民黨總統侯選人侯友宜在昨天電視辯論會再打「蔣經國牌」。他表示，明年一月十三日大選投票日，是蔣經國的逝世紀念日，這也是中華民國重回安定繁榮道路、台灣再出發的契機，蔣經國清廉與勤政是他一生堅守的信念。侯並提到台灣民主運動先驅蔣渭水曾說：「同胞須團結，團結真有力」，治國需要團隊的力量，他擔任總統，會帶領一個清廉的執政團隊來服務人民。

侯友宜表示，蔣經國曾說，「今日不做，明日就會後悔」，台灣不能再虛耗下去，中華民國也不能再被糟蹋下去。他一生清廉，勇敢正直，更有完整的國家發展願景，他從基層拚到選總統，謝謝台灣人民給他機會站在這個舞台，在他人生最重要的階段，有心也有力繼續為國家繼續奉獻。

侯友宜說，他非常尊敬的蔣渭水一生為台灣的社會民主運動來奮鬥，不只醫病，也醫國。蔣渭水曾說：「同胞須團結，團結真有力」，治國需要團隊的力量，更加需要有能力、魄力以及有清廉的操守。

柯文哲則指出，台灣遇到的問題太多，勞保快要破產、大學要關四十家、健保費用無法控制、勞動力低落，五年前就五缺，現在還是五缺，現在還遇到缺蛋、缺衛生紙。

柯文哲表示，但抱怨沒有用，他要利用這機會跟全國人民說，不是要選個好總統，從此王子與公主就過著幸福快樂之日。老實講，只要選出一位正常人，認真工作，意識形態不要太強，最重要是不要貪汙，要讓國家正常，很誠實面對每天遇到的問題，一條一條改過。

柯文哲表示，不可能一天改變這個國家，但也不能幻想什麼事都不做，國家就會改變。已故前總統李登輝在世時曾對他說，四十年都沒辦法解決的問題，不可能用四年來解決。他認為這句話有對也有錯，他再加上一段話，現在不做，四十年後還是一樣。

賴清德則說，侯、柯提到的蔣經國及蔣渭水，社會都看得很清楚，其實他們的主張與跟蔣經國及蔣渭水的理念完全不合，奉勸侯、柯不要再消費蔣經國和蔣渭水了。

2024選舉 2024總統選舉 蔣經國 蔣渭水 侯友宜

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