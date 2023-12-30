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民進黨：侯友宜利用學生收租 在新莊精華地段獵地

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨副秘書長黃建嘉。圖／民進黨提供
民進黨副秘書長黃建嘉。圖／民進黨提供

藍綠持續交鋒房產議題。民進黨副秘書長黃建嘉今天表示，請國民黨總統候選人侯友宜面對爭議和質疑，不要一再轉移焦點，侯指控民進黨「包租侯」看板，文宣內容數據皆有憑有據，侯友宜擁有103套房是公開資訊，證據就是凱旋苑有公開牌價，每間套房從1萬6千元到1萬7500元，套房格局也清清楚楚，加起來就是103間。

民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議未歇，民進黨開始群起圍攻侯友宜妻女財產，包括文化大學凱旋苑以及新莊土地，甚至號召黨內製作「包租侯」看板到處懸掛。侯友宜今天批評民進黨「骯髒步」，直言「打我打不動，打我妻女出氣，民進黨你有本事對我，不要對我的妻女，他們是我一輩子的家人，一輩子的寶貝。」

黃建嘉指出，「包租侯」看板內寫賺2千萬元也是事實，依據又昱公司與文化大學簽的不平等合約，都清楚標明金額。第三，每坪租金確實比101大樓還貴，若以最便宜的套房租金1萬6千元，空間5.5坪來算，每坪將近3千元，比101的租金還要貴。侯友宜可能是錢太多，忘記了還是害怕想起來。

黃建嘉質疑，侯友宜說新莊土地是占用畸零地要買回來，又昱公司總共買了62.25坪的土地，請問哪塊畸零地會62.25坪？甚至剛好這塊地旁邊也是侯家所持有，這就是標準在獵地、圈地、整合土地。且這塊地段並非侯友宜說的畸零地，是整整62.25坪的精華地段，另若細看又昱公司購買新莊土地的時間，對比又昱收取文化大學租金，合理懷疑，侯友宜就是利用從學生收租來的租金，購買新莊的土地，侯友宜應該自清，不該閃躲迴避。

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