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專家觀選／政治干預 辦不出好的教育

聯合報／ 口述／清華大學前校長賀陳弘　整理／記者許維寧
教育的深層危機是政治干預，不同政黨都為政治目的介入教材與學校治理。對於引領思潮的大學斧鑿斑斑。圖為示意圖。本報資料照片
教育的深層危機是政治干預，不同政黨都為政治目的介入教材與學校治理。對於引領思潮的大學斧鑿斑斑。圖為示意圖。本報資料照片

台灣教育欲變革，可分三面向討論，其一為教育趨勢，教育力就是國力，全世界各級教育都更加彈性化、國際化、科技化，但台灣教育挑戰還包括少子化及資源不足，因此教育需更彈性，再讓國民適性培養，國力就能極大化。

地球愈來愈平，人才培育需接軌世界。少子化帶來危機也是轉機，中小學廢校危機，可以是迎接跨界教育的新起點；眾多大學倒閉，則應是高教宏觀規畫、大學重新分工與自主的開始。

再者，則為教育資源。政府總預算來自國民稅賦，但台灣只占ＧＤＰ的百分之十三，居ＯＥＣＤ國家之末，即便教育預算已占政府預算百分之廿三，長期倚賴政府，卻導致每生平均教育經費大幅落後先進國家，部分經費又受選舉主導，用於放送福利，而非提升教育品質。

若台灣做不到大幅提高稅率，或大增教育預算占比，壓低社福國防與經建支出，未來應有序引導民間資源，公私協力、擴大公益，產業共同推進科技化國際化。政府力量不足就應開放人民投資自己，讓高教學費合理化、提升教育品質，同時保障各類弱勢生。

最後，教育的深層危機是政治干預，不同政黨都為政治目的介入教材與學校治理。對於引領思潮的大學斧鑿斑斑，如台大和清華等都遭不同政黨的重大政治干預，民意代表與側翼團體尤其狂熱。

政治干預教育，辦不出好的教育。政治人物主打的議題賞味期都不會超過任期，但教育是為下一代的未來，焦距至少在卅年以後。政治以短窺長，教育必然被扭曲，下一代被磋砣。

歷史已多次證明政治干預教育是錯誤的，台灣若要超越世代的瓶頸，政治人物必須自覺少插手教育，應規畫新制的教育部，從一般部會模式，逐漸脫離政治的魔戒，轉變為獨立的公共機構。

2024選舉 2024總統選舉 高教 少子化 教育部

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