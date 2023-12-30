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大選倒數二周 藍綠白空陸戰催票

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明蔡晉宇／台北報導

總統大選倒數二周，藍綠白空陸戰齊發催選票。國民黨總統候選人侯友宜元旦將參加國民黨升旗典禮；民眾黨總統參選人柯文哲跨年夜開拔至台東開講，民眾黨也在元旦號召民眾在台一線十六個路口力挺柯文哲；民進黨總統候選人賴清德則發起全台站路口，展現綠營陸軍氣勢。

國民黨將在元旦上午七時，於中央黨部前廣場舉行升旗典禮，國民黨總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫等皆會出席，疾呼政黨輪替，找回中華民國的光榮。

柯文哲瞄準東台灣選票，將在跨年夜到台東天后宮進行民眾開講，隨後到台東四維夜市拜票，元旦當天柯預計出席台東迎曙光活動，並於早上進行原住民政策分享會，行程滿檔。

此外，民眾黨雙北市議員跟志工發起「一月一日萬眾一心、全台小草站出來」活動，號召民眾在元旦下午，手持支持柯文哲的標語、手板，到全台灣北起台北市，南至高雄的台一線十六個路口，秀出想對柯文哲的話，柯文哲不排除加入活動，跟支持者一起走上台一線。

蔡英文總統二○二○年以破紀錄的八一七萬票連任成功，賴清德選戰最後衝刺，打出「台灣美德站出來」全台站路口活動，明年一月三日將在全國廿二縣市齊發，路口總數正是八一七，盼展現綠營基層組織氣勢。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜

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