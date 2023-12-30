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備戰辯論會！賴採取攻勢、侯訴諸和平、柯兩面作戰
總統辯論會今天登場，藍綠白各自備戰。民進黨總統候選人賴清德採取「進攻就是最好的防守」策略，盼鞏固民調領頭羊地位；國民黨總統候選人侯友宜將訴諸「和平對戰爭、清廉對貪腐」；民眾黨總統候選人柯文哲將兩面作戰， 攻賴居住正義、財政紀律、社會安全網、萬里老家違建等爭議，並質疑侯執政能力與政績。
民進黨人士表示，賴清德團隊自本月初開始彙整資料、籌備辯論小組，召集多位曾協助蔡英文總統準備辯論的核心幕僚，將與對手正面對決。
侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，一個多月來，對於辯論的攻防都有模擬，也請專家學者協助。侯友宜陣營的主軸是「民主對專制」、「清廉對貪腐」、「和平對戰爭」。
柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，柯文哲會藉著辯論會質疑藍綠根本半斤八兩，但不會人格攻擊，會針對政績跳票，例如居住正義中的社會住宅數量。針對侯友宜，柯將鎖定侯在新北施政表現，質疑侯的執政能力跟政績。民眾黨人士也指出，柯文哲在辯論會的攻擊主軸將圍繞在政策缺失，篇幅將以賴清德為主。
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