選戰筆記／中間選民左右勝負

總統大選倒數十四天，目前選戰局勢逐漸回歸傳統藍、綠對決，白營雖然被邊緣化，但仍固守相當基本盤。藍綠兩陣營在最後衝刺階段都祭出陸戰，先力求鞏固既有票源能票票入匭，而大約二百萬到三百萬的中間選民的流向，將左右最後勝負關鍵。

這次總統大選出現一個詭譎現象，藍綠兩大主要政黨的總統候選人，對於中間族群、年輕票的掌握度都相對有限。尤其，近年選舉占有年輕選票優勢的民進黨，這次因為民眾黨總統候選人柯文哲參戰分票，連綠營內部都不諱言，年輕選票出現流失危機。

藍綠在選戰中，更加著重組織動員陸戰的衝刺選情思維，是要先穩固住較能掌握的各自基本盤，而根據過去選戰經驗顯示，藍綠各有優勢區域，北藍、南綠、中部搖擺的情勢大致不變，而全國總體基本盤加總，並不至於相差太多。

選舉後期，重回藍綠對決的結構下，爭取藍綠傳統支持者之外的中間選民，至關重要。中間與年輕族群在三個月前，有相當比率表態支持柯文哲，但在「藍白合」破局後，柯選情急轉直下「消風」，流失的支持度卻不見明顯轉移到賴清德或侯友宜身上；換言之，轉為不表態、趨於觀望的中間選民反而變多了。

根據過去研究與選舉經驗顯示，中間選民往往在選前約二周才會做最後投票決定。接下來幾天，將是藍綠爭取中間選民的關鍵期，包括今天即將登場的總統候選人電視辯論會，藍綠誰能打動中間選民，更大程度地接收柯文哲「票源」，將更有問鼎勝選機會。

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