宋楚瑜挺侯友宜 喊這是國家的「大是大非」

親民黨主席宋楚瑜昨與國民黨總統候選人侯友宜共同為國民黨立委候選人李彥秀站台。宋楚瑜稱侯友宜為「我的市長」，表達對侯的肯定，強調「這是國家的大是大非」，祝福侯心想事成，也讓人民心裡所想的能夠心想事成。宋侯同台儼然另類「國親合」，為國民黨團結再拼上一塊拼圖。

「我的市長跟我站在一起」宋楚瑜說，他的家族已有四代住在新北市林口，他列舉許多市政問題，並肯定侯友宜把「人民的小事，當作國家的大事」。他表示，蔣經國曾經說過「哇係台灣人，也是中國人」，希望未來能夠跨黨派合作凝聚「台灣共識」，他呼籲選民政黨票投親民黨，也希望侯認同他的兩岸主張，一起為兩岸創造輝煌繁榮未來。

侯友宜允諾，「人民的小事，就是我的大事」，並允諾當選後會全力推動宋楚瑜的三個呼籲，上任後他會馬上召開跨黨派的國是會議，傾聽人民心聲，恢復海基海協兩會交流，打造金門廈門為自由貿易區。他非常認同宋楚瑜的主張，謝謝宋的打氣，一定不負期盼。

宋楚瑜也向侯說起「經國經」，表示故總統蔣經國最了不起的事情，就是設定目標決策的時間，時間要長，廣開言路徵詢不同人的心聲。一旦做成決定，一定貫徹執行，例如宣布解除戒嚴、開放黨禁和報禁，說到做到、親自督導。侯友宜稱讚宋楚瑜非常有執行力也苦民所苦，當年建設台灣有不可磨滅之功績，他與宋有共同的想法，會與宋共同打拚，完成宋的想法。

侯競辦昨發布各界挺侯康影片，包括台大前校長管中閔，前總統馬英九政府時期重要官員如行政院前院長陳冲、毛治國，以及被稱為「最美里長」的永和永福里長陳紫渝等，來自學界、社福、新住民、客家、文化界，皆表達支持侯康。

商品推薦