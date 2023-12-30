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柯文哲自評最大進化 「不再亂講話」
民眾黨總統候選人柯文哲昨天接受本報專訪時笑談，自己已經不是政治素人，但也不是老千，最大進化是不會亂講話，比較從俗；不過還是毒蛇派，名嘴為生計罵他可以，但賴清德是副總統，「他罵我就翻臉。」
柯文哲表示，他在意的是，「柯文哲在台灣歷史上扮演什麼樣的角色」。「我們是要帶來改變的，我是來改變台灣的，不是來適應台灣的。」
柯文哲坦言這幾年很少失言了，「我現在失言，都要人家很用力栽贓。」
柯文哲表示，大家對柯文哲最大的批評，就是沒有中心思想，「我怎麼會沒有中心思想？」柯強調，他的中心思想就是人民快樂生活安居樂業。
身為外科醫生，柯文哲說，「外科的文化，就是絕對的清楚，絕對的信任。」醫生和病人之間，不必擔心聽到謊話，病人不會騙醫生，醫生也不會騙病人，絕對的信任，絕對的誠實。他也說，自己把從政當作改變社會文化的社會運動，面對這場選舉，相信自己，問他有什麼勝選絕招？柯回答「我每天都在想」，「最後應該還是靠公民運動啦！」
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