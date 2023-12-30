聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡賴蕭合體 號召辣台派拚選情

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
「人蔘好彩投—應援之夜」昨晚在台北舉行，蔡英文總統（左）、民進黨正副總統候選人賴清德（中）、蕭美琴（右）三人合體。記者潘俊宏／攝影
「人蔘好彩投—應援之夜」昨晚在台北舉行，蔡英文總統（左）、民進黨正副總統候選人賴清德（中）、蕭美琴（右）三人合體。記者潘俊宏／攝影

選戰倒數二周，民進黨衝刺選情打出「蔡英文牌」，昨舉辦「人蔘好彩投—應援之夜」活動，蔡英文總統合體民進黨正副候選人組合賴清德、蕭美琴，號召「英粉」票投賴蕭配。蔡總統說，賴清德經過副總統經驗後，已成「賴清德二點○」，受到國際信任；對於藍營猛攻貪腐，蔡總統說，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。

蔡總統競選時善用的「社群之夜」昨晚重出江湖，賴清德積極搶攻英粉選票。賴表示，若要談女性領導，全台灣男性可能沒有人比他更適合，因為蔡英文是第一位女總統，他是蔡總統的行政院長、副總統，四年來經常討論國政，在做了四年的「台灣副隊長」後，接下來要接棒蔡總統，成為「台灣隊長」。

賴清德表示，幾年前有「假訊息」說，蔡、賴兩人大打出手，他要說明沒有大打出手，但這些年來，兩人倒是很常打電話，討論重大國政議題，身為副手，他非常清楚當總統很辛苦，這幾年非常榮幸和蔡總統一起打拼，未來她還沒完成的，就交給賴蕭配來繼續完成。

輪到蔡總統上台時，現場熱烈程度明顯超越賴清德談話時，甚至加油鼓噪聲數度中斷蔡總統發言。蔡總統表示，今天就要電視辯論會了，她也曾和賴清德辯論過（二○一九年黨內總統初選），賴清德經過這幾年副手經驗後，已經成為了賴清德二點〇，是一個受國際信任的人，「辣台派」要支持賴蕭配。

談到藍營批評民進黨一黨獨大、民進黨執政每一條都貪。蔡總統強調，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。但司法要讓人民參與，不是讓總統參與，總統一定要尊重司法處理，更不能透過特偵組把手伸到司法中。

民進黨立委私下表示，與蔡英文相較，賴清德性格比較拘謹，講話中規中矩，行事風格則被歸類為傳統型政治人物，對青年而言，「不會討厭，但也不會特別喜歡」。而蔡總統的青年支持度，大於賴清德與民進黨，蔡總統積極輔選，對綠營選情確實有幫助。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文 賴蕭配

延伸閱讀

蔡總統合體賴清德 號召「英粉」選對的人走對的路

賴清德最新競選影片「國家希望工程」政策CF 打造國家願景藍圖帶領台灣穩健前進

「讓賴清德掌大權恐濫權」 賴士葆籲民眾：想清楚

悼國中校園喋血事件…蘇偉碩：蔡英文上台 霸凌異己成醒目朝代標誌

相關新聞

遇問題就硬拗 柯文哲：台灣政治沒建立認錯文化

總統大選，房地、違建成攻防焦點，民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建爭議延燒，民眾黨總統候選人柯文哲的農地蓋停車場也在被...

新聞眼／拚逆轉勝 柯文哲在等「東風」

總統大選投票日進入倒數十餘天，總統與副總統辯論會下週結束後民調即封關，而藍綠白也將進入選戰最後衝刺期，儘管民眾黨總統候選...

備戰辯論會！賴採取攻勢、侯訴諸和平、柯兩面作戰

總統辯論會今天登場，藍綠白各自備戰。民進黨總統候選人賴清德採取「進攻就是最好的防守」策略，盼鞏固民調領頭羊地位；國民黨總...

侯批綠：讓五月天捲入政治不應該

路透引用不具名知情人士說法，指樂團五月天將遭大陸當局逼迫表態親中，民進黨總統候選人賴清德陣營隨即立即指控中共介選。國民黨...

「民眾黨新品種」 柯文哲：在這場選戰不會被棄保

「這場選舉還沒開始，背後有看不到的力量還在動。」總統大選倒數十餘天，民眾黨總統候選人柯文哲昨天接受本報專訪表示，要到選前...

選戰筆記／中間選民左右勝負

總統大選倒數十四天，目前選戰局勢逐漸回歸傳統藍、綠對決，白營雖然被邊緣化，但仍固守相當基本盤。藍綠兩陣營在最後衝刺階段都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。