蔡賴蕭合體 號召辣台派拚選情

選戰倒數二周，民進黨衝刺選情打出「蔡英文牌」，昨舉辦「人蔘好彩投—應援之夜」活動，蔡英文總統合體民進黨正副候選人組合賴清德、蕭美琴，號召「英粉」票投賴蕭配。蔡總統說，賴清德經過副總統經驗後，已成「賴清德二點○」，受到國際信任；對於藍營猛攻貪腐，蔡總統說，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。

蔡總統競選時善用的「社群之夜」昨晚重出江湖，賴清德積極搶攻英粉選票。賴表示，若要談女性領導，全台灣男性可能沒有人比他更適合，因為蔡英文是第一位女總統，他是蔡總統的行政院長、副總統，四年來經常討論國政，在做了四年的「台灣副隊長」後，接下來要接棒蔡總統，成為「台灣隊長」。

賴清德表示，幾年前有「假訊息」說，蔡、賴兩人大打出手，他要說明沒有大打出手，但這些年來，兩人倒是很常打電話，討論重大國政議題，身為副手，他非常清楚當總統很辛苦，這幾年非常榮幸和蔡總統一起打拼，未來她還沒完成的，就交給賴蕭配來繼續完成。

輪到蔡總統上台時，現場熱烈程度明顯超越賴清德談話時，甚至加油鼓噪聲數度中斷蔡總統發言。蔡總統表示，今天就要電視辯論會了，她也曾和賴清德辯論過（二○一九年黨內總統初選），賴清德經過這幾年副手經驗後，已經成為了賴清德二點〇，是一個受國際信任的人，「辣台派」要支持賴蕭配。

談到藍營批評民進黨一黨獨大、民進黨執政每一條都貪。蔡總統強調，不會忍受執政團隊的害群之馬，任何個案該查就查，該辦就辦。但司法要讓人民參與，不是讓總統參與，總統一定要尊重司法處理，更不能透過特偵組把手伸到司法中。

民進黨立委私下表示，與蔡英文相較，賴清德性格比較拘謹，講話中規中矩，行事風格則被歸類為傳統型政治人物，對青年而言，「不會討厭，但也不會特別喜歡」。而蔡總統的青年支持度，大於賴清德與民進黨，蔡總統積極輔選，對綠營選情確實有幫助。

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