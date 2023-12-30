柯文哲：美不挺台獨 賴清德怎麼推
距離總統大選投票剩二周，民眾黨總統候選人柯文哲昨接受本報專訪表示，自己的中心思想就是要讓人民生活快樂，「統獨對我都不是問題」。柯文哲說，他想問民進黨總統候選人賴清德，作為務實的台獨工作者，在美國政府已經明確表達不支持台獨的狀態下，請問賴如何繼續務實地推動台獨？不能選舉到了就不講台獨。
柯文哲透露，選舉期間美國智庫曾問他，台灣會不會有中國介入選舉？他反問對方，前美國總統川普選總統時有遇到外力介選嗎？連美國自己選舉都無法躲避外力干預，台灣也無可避免。因此他主張要建立「韌性社會」，對國家概念要改變，「不要以為沒有認知作戰，一定有，只是不要有太大傷害」。
而萬一選戰末期這兩周有外力介選，究竟對藍綠白何方有利呢？柯文哲說，中國大陸恐怕成為國民黨的豬隊友、民進黨啦啦隊。他自己很清楚，他是中國、美國的第二選擇，因此台灣要進行風險管理，這是很重要的概念。
柯文哲說，他十年前也反對核電，但現在面臨全球宣示二○五○年淨零排放，「到時候課碳關稅，台灣就垮掉」，因此只能改變想法。很多人批評他沒有中心思想，他認為他當醫生中心思想就是救活病人，但治療方法可以是手術、電療、標靶治療等，因此回到政治，他跟傳統政治人物不同的是，他中心思想就是讓人民快樂生活，「統獨對我都不是問題」，語末更批評「台灣現在不可能統、也不可能獨，每天吵這個在幹什麼」。
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