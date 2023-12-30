新聞眼／拚逆轉勝 柯文哲在等「東風」
總統大選投票日進入倒數十餘天，總統與副總統辯論會下週結束後民調即封關，而藍綠白也將進入選戰最後衝刺期，儘管民眾黨總統候選人柯文哲造勢人潮也不容小覷，但棄保陰影勢必如影隨形。不過柯文哲在這場大選中看見一股被各界低估的「公民力量」悄悄崛起，這股力量能否讓柯文哲複製二○一四年、二○一八年超越藍綠神話再度上演？年輕人意向、投票率都將是關鍵。
結束三場總統政見會後，柯文哲在台北競選辦公室接受本報專訪，柯文哲一坐下來面對媒體提問，一如往常有問必答，記者單刀直入提問，覺得自己會不會贏得勝選？柯文哲不假思索秒回「會贏啊！」語畢後又話鋒一轉「我當然一定要這樣講啊！」藏不住直白個性，但也流露出他內心深處答案，數月前他民調坐二望一，決戰關頭選情緊繃，柯也沒有十足把握。
柯文哲過去經常被譏僅有「都會空氣票」，但近幾周桃園、台南、高雄等造勢場，湧現大批人潮，讓外界驚見柯營空氣票轉陸戰的實力。柯文哲也不解抓抓頭說，「奇怪！這些人從哪裡來的？」他直言藍綠有組織，但都沒有志工，但卻柯文哲有很多志工，願意「扛阿北」走五百多公里，柯此時自信堅定說，許多自發性參加造勢的年輕人流露炙熱、期盼改變的眼神，讓他印象深刻，期待改變的公民力量正崛起。
「棄保論」始終伴隨柯文哲左右，談到棄保，他拿出手機圖卡解釋「帶風向的科學基礎」。柯說，鳥在空中飛，鯨魚就不會，老鷹不會群體飛行，但小動物就會，而人類畢竟從動物進化，具有高等跟低等混合，保有生物本能，這就是帶風向的科學基礎。至於風往哪邊吹、群眾往哪邊走，未必是柯文哲能掌握。
柯文哲二○一四年在人民企盼改變下擊敗藍綠高牆，不過當時基礎在於民進黨從旁襄助、願意禮讓；二○一八年柯文哲驚險過關，外界質疑恐是因投票大排長龍「邊開邊投」所導致的棄保結果。這次少了這些外部「助力」，單憑一股公民力量能否讓柯文哲當選？可說是一場選舉實驗。選戰藍綠白廝殺激烈，儘管外界視柯文哲選情一路墊後，難力挽狂瀾，柯仍深信有一股看不見的公民運動，但力量有多大？柯自己也無法預料，只能期待投票前東風一來瞬間點燃。
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