「民眾黨新品種」 柯文哲：在這場選戰不會被棄保

「這場選舉還沒開始，背後有看不到的力量還在動。」總統大選倒數十餘天，民眾黨總統候選人柯文哲昨天接受本報專訪表示，要到選前最後兩三天，看公民力量有無點燃爆發，勝負關鍵在年輕人投票率，他有信心可以贏得選舉。至於是否擔心對手操作棄保？柯文哲說，第三勢力政治版塊已成形，民眾黨這塊不會動，「這場選戰不會被棄保」，不用每次都喊棄保。

選戰進入倒數階段，柯文哲說，這場選舉的關鍵是決戰選前最後兩三天，相對藍綠兩黨組織動員能力能夠看得很清楚，民眾黨則是以公民力量為主，每天各地很多志工背著氣球「扛阿北」幫忙宣傳，晚上有多少人在走，這是一般外界不會觀察到的；尤其是近期在台南、桃園、新竹、高雄舉辦造勢活動，看到現場擠滿人潮，大家身上背著包包，不是靠著遊覽車動員而來，「臉上的表情跟動員來的是不一樣的，」讓他感受到公民力量的強大，這是看不到的力量。

談到藍白合分手對或錯？柯文哲肯定地說：「是對的，畢竟ＤＮＡ不同」，因為選民結構不同，當時只有柯侯配會贏，侯柯配不會贏，因為藍的會投白的，但白的不會投藍的。

外界關注民眾黨是否會步入台聯、親民黨、時代力量等小黨泡沫化，柯文哲自信回答，不會，因為民眾黨是新品種，不像先前第三勢力是從藍綠分出來，「很容易一段時間ＤＮＡ就癒合」。

近次總統大選前夕，容易發生大事件影響選情，柯文哲坦言，外面有極端氣候，裡面有極端政治，歷史上發生太多次，像是兩顆子彈、周子瑜事件，「當年要不是反送中，蔡英文也不一定會當選，」所以選舉還沒到結束，甚麼事情都可能隨時發生，例如最近發生新北市國中生割頸案，過幾天後再來做民調，數字一定會變動。

「我相信一定會贏」柯文哲說，總統選舉他訂的ＫＰＩ就是盡力而為，他相信台灣沒有那麼爛，而且可以做得更好，廿年前台灣國力有贏新加坡，現在則是輸了，所以要走向新政治新文化，最後還是要靠公民及小草運動的力量；至於立委選舉的ＫＰＩ，以八席往上爬為目標，相信不會選太差，因為有基本盤。

柯文哲表示，若當選總統，第一件事要先組聯合內閣，廣向天下徵才；第二件事則是要跟中美溝通，「放心，只要當選隔天，美中就會派人來溝通」，他也跟美中都講過，他會秉持「no surprise（零意外）」的態度。

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