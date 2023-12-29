名家專欄／政見會攻擊拉抬仇恨值！ 總統候選人好感度消長原因揭曉

文／鈕則勳

第三場總統候選人政見會昨（28）晚落幕，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/20～2023/12/27）統計調查，3位總統候選人前兩場政見會好感度比較，侯友宜在第一場獲得最高的好感度0.37，賴清德和柯文哲的好感度都只有0.32，細部來看，侯的正面聲量有13,239筆、負面聲量有36,237筆，賴的正面有33,874筆、負面有107,285筆，柯文哲正面有28,756筆、負面有90,147筆，賴、柯的正面聲量雖高於侯，但兩人的負面聲量都差不多有正面聲量的三倍多，凸顯出賴、柯的仇恨值是明顯高於侯的，就算侯的正面聲量不如賴、柯，但是負面聲量則遠低於賴、柯。

至於第二場，侯0.29的好感度則低於賴的0.32與柯的0.45，雖然侯的正面聲量15,949筆只稍低於柯的18,624筆與賴的18,963筆，但柯的負面只有41,367筆，低於侯的54,178與賴的58,856筆，侯第一場的相對優勢確實被反轉，柯反而逆勢上揚，賴仍不及柯，三強好感度消長，原因為何？其實不難理解。

侯友宜首場政見會攻守兼具 攻賴皮寮、講台語開拓南部選票

侯在第一場的戰略以攻守兼具為主，不只強攻民進黨弱點，也希望對自己的弱勢選區進行防堵，所以全場多說台語企圖開拓南部選票，也提出「青年五好康」想彌補年輕選票的弱點，對賴清德的攻擊也多能快速回防，不至於讓賴得分。特別是第一場政見會期間也是賴清德萬里老家，就是被網友戲稱為「賴皮寮」事件持續發酵的當下，侯的表現好感度較高，多少也拜「賴皮寮」負面聲量持續拉高之賜。

民進黨稱「包租侯、真侯康」 侯友宜陷凱旋苑爭議好感度下降

但是第二場，侯的優勢就被逆轉了，究其原因應該是賴清德在第一場政見會將棘手的萬里老家事件做了公益信託的操作，也要求侯的「凱旋苑」與柯在新竹的違規農用地一併像他一樣做公益信託 ; 即便賴的操作是打迷糊仗、有點「張飛打岳飛」，且侯當下回擊「凱旋苑」合法且有繳稅，但民進黨仍針對凱旋苑漲租金相關情事猛攻，同時貼侯「包租侯、真侯康」的標籤並祭出攻擊廣告，並加碼指稱侯剝削學生，期待一舉摧毀侯所提的居住正義、對青年利多的相關政見，確實形塑了對侯不利的環境氛圍，當然影響的侯的好感度，就算侯在政見會中並沒有表現特別不好的地方，但這對侯的不利議題，侯並未在政見會當下就提出反制消毒，反而讓事件發酵，確實衝擊侯的好感度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

柯文哲擺脫口水談政見 第二場政見會好感度最高

就柯文哲來說，第二場其好感度最高，負面聲量也減低，主要原因包括如下：第一，柯從第一場便沒有特別攻擊侯或賴，反而是四平八穩地敘述其政見，打的是安全牌，第二，柯想藉陳述政見為主來建構跳脫藍綠，或藍綠都很爛的感覺，除了貫徹主軸策略外，也期待藉政見凸顯自己的理性，畢竟這樣較不會引發選民對其產生厭惡感。其好感度在這樣的策略考量下確實產生了一定的效果，但問題是，當藍綠捉對廝殺、甚至形成藍綠對決的氛圍時，柯便有「局外人」、甚至被邊緣化的風險，所以從幾場政見會下來，柯攻擊綠的力道漸次加強，或許想藉此避免邊緣化的風險外，也想和侯爭奪「在野第一勇」的印記，挽救自己民調下滑的趨勢。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德老家違建負面聲量高 首場政見會提「公益信託」止血

至於賴清德，第一場政見會負面聲量飆破十萬筆，其實脈絡非常清楚，就是被戲稱為「賴皮寮」的萬里老家被認定為既存違建的事情，該事件延燒許久，甚至其老家變為政治人物、候選人、網紅作秀衝聲量的場域，特別是他一直沒有做妥當的危機處理，該事件自然會衝擊賴作為Ａ咖政治人物的權威與格局，網路的負面聲量當然也高。或許是賴營也發現苗頭不對，好歹要有個可以昭公信的方式，就算無法讓中間選民相信，也不能讓基本盤流失，所以「公益信託」順勢出檯，一定程度挽救了其選情，特別是賴又鎖定侯家的「凱旋苑」猛攻，壓力便轉到侯身上，解了燃眉之急。

但即便如此，賴的好感度仍然不高，或許也和其一直刻意想操作「抗中抹紅牌」有關，幾場政見會下來，賴一直攻擊侯接受九二共識、柯的「兩岸一家親」都是走「一中」的老路，但問題是中間選民會理性反思，侯、柯路徑好歹能和對岸溝通、降低兩岸衝突的可能，但賴卻根本無法與對岸溝通，遑論降低衝突風險，傳統「抗中牌」著實無力拓票，若賴無法跳脫此框架，要拉抬好感度，只怕不易。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月20日至2023年12月27日。

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