侯友宜凱旋苑爭議 郭正亮：合理財產沒有問題

國民黨總統候選人侯友宜妻子任美鈴的凱旋苑爭議，近日受到媒體關注。任美鈴已透過公開信表示，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。前立委郭正亮昨(28)日在節目中表示，侯友宜的民調起伏「還是跟凱旋苑事情有關」。他認為，侯友宜應坦然面對此事，能獲得更多人的認同，減少外界猜測及疑竇。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》中，舉民進黨總統候選人賴清德及民眾黨總統候選人柯文哲處理房產爭議為例，認為賴柯兩人面對涉已事務皆在重要場合由自己發言，「候選人的發言就是最大的廣告」，但目前侯友宜的表現比較傾向「我太太已經這麼委屈了，就不提這件事」。郭正亮認為，雖說是妻子的房產，但妻子若在侯友宜當選後，可能就是未來的第一夫人，房產爭議若延燒，恐怕也不利。

針對近來三名總統候選人各陷房產爭議，郭正亮認為，候選人有合理的財產並沒有問題，本來各式各樣的人都有可能從政，「從政就必須家裡很窮是不是？家裡稍微有點錢就不方便了」，他直指，為何當年蔡英文在選總統的時候，沒人將蔡家的財產細部清查一下？為什麼現在變成這樣選？就是各陣營可能拿不到別的議題了，事實上，「賴清德更該注意的是對政績的宣傳，或是也講一講、想出有別於蔡英文的政策」，而不是攻擊對手的身家。

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