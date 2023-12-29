快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

侯友宜凱旋苑爭議 郭正亮：合理財產沒有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為凱旋苑外觀。圖／報系資料照片
圖為凱旋苑外觀。圖／報系資料照片

國民黨總統候選人侯友宜妻子任美鈴凱旋苑爭議，近日受到媒體關注。任美鈴已透過公開信表示，待與廠商租約到期後，會將整棟大樓改為青年房舍出租或改為社會住宅。前立委郭正亮昨(28)日在節目中表示，侯友宜的民調起伏「還是跟凱旋苑事情有關」。他認為，侯友宜應坦然面對此事，能獲得更多人的認同，減少外界猜測及疑竇。

郭正亮在政論節目《新聞大白話》中，舉民進黨總統候選人賴清德及民眾黨總統候選人柯文哲處理房產爭議為例，認為賴柯兩人面對涉已事務皆在重要場合由自己發言，「候選人的發言就是最大的廣告」，但目前侯友宜的表現比較傾向「我太太已經這麼委屈了，就不提這件事」。郭正亮認為，雖說是妻子的房產，但妻子若在侯友宜當選後，可能就是未來的第一夫人，房產爭議若延燒，恐怕也不利。

針對近來三名總統候選人各陷房產爭議，郭正亮認為，候選人有合理的財產並沒有問題，本來各式各樣的人都有可能從政，「從政就必須家裡很窮是不是？家裡稍微有點錢就不方便了」，他直指，為何當年蔡英文在選總統的時候，沒人將蔡家的財產細部清查一下？為什麼現在變成這樣選？就是各陣營可能拿不到別的議題了，事實上，「賴清德更該注意的是對政績的宣傳，或是也講一講、想出有別於蔡英文的政策」，而不是攻擊對手的身家。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 任美鈴 凱旋苑 賴清德

延伸閱讀

收5萬小費外送員「曾墜機又喪妻」 空軍說沒這個人、博恩緊急下架影片

網友質疑首爾置產 486先生公布11億分散投資3國：不到這高度所以你不懂

瑞典夫妻在台租屋遇詐騙1個月押金 審判太長不利短期來台者

他待科技業五年爽拿42萬年終「今年最高」 加碼這三檔ETF

相關新聞

看不到的力量還在動！柯文哲指「這場選舉還沒開始」 親揭關鍵時間點

總統大選倒數15天，民眾黨總統候選人柯文哲今天接受本報專訪表示，這場選舉有看不到的力量還在動，每天各地有很多志工背著柯文...

蘇貞昌猛攻侯友宜 「我也做過縣長 哪有縣市長在買土地」

民進黨總統候選人賴清德昨說，他是3組候選人裡唯一沒有炒房、也沒炒地皮，綠營今天接續猛攻，行政院前院長蘇貞昌今輔選時左批國...

【即時短評】還能超越藍綠？柯P靠粉之外還要奇蹟降臨

距離2024年總統大選投票日剩不到20天，藍綠白在接下來的黃金周、選前之夜將各自大秀陸軍實力，盡管民眾黨總統候選人柯文哲...

藍白合分手是對還是錯？柯文哲點出「1見解」：畢竟DNA不同

2024年總統大選剩下15天，民眾黨總統候選人柯文哲今天接受聯合報專訪，當過兩屆台北市長的柯文哲說，「我現在已經不叫素人...

侯友宜凱旋苑爭議 郭正亮：合理財產沒有問題

前立委郭正亮昨(28)日在節目中表示，侯友宜的民調起伏「還是跟凱旋苑事情有關」。他認為，侯友宜應坦然面對此事，能獲得更多人的認同，減少外界猜測及疑竇。

民進黨：請侯友宜銷假上班 整頓治安、掃蕩黑幫

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，國民黨總統候選人侯友宜請假新北市長選總統，市政擺爛的結果，不僅校園安全大破洞，連社會安全網也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。