嘆凱旋苑無法還太太清白 侯友宜：作為男子是我的不對

國民黨總統候選人侯友宜今與親民黨主席宋楚瑜同台，接受宋的祝福。侯友宜會後針對凱旋苑議題、民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議，感慨說他作為一個男子，沒辦法把他太太被人汙衊的事情洗清白，這是他的不對，也說太太任美鈴有必要時會出來。

侯友宜表示，民進黨貪贓枉法的案件有夠多，任內不查也不對外交代，放在這個地方，人民要問，何時要還給人民一個公道？統統都不查，不但不查，最擔心的是他，因為他具有這種查案的專業背景，民進黨怕他當選，他會一件件，不分你我、黨派查清楚。

侯友宜也批賴清德，民進黨派系是最嚴重的，賴不斷對他，尤其對他的家人不斷抹黑，掩蓋賴不僅是違建又不誠信的事實。賴清德萬里老家明明是違建，不講清楚，又扯到他家的事情來。侯說，他們是合法建築、合法繳稅，一生一世清清白白的，做人正正派派，到了選舉，用這樣子的招數。

侯友宜表示，他的太太說過一句話，選舉要回到正途，有需要她一定會跳出來。她是跟他一輩子最親近的人，他無怨無悔，在他出生入死、冒險犯難的歲月當中，她將小孩養大，都會在家庭顧好一切；為了這一場選舉，惡意抹黑造謠她，他心裡非常不捨。

侯友宜說，他作為一個男子，沒辦法把他太太被人汙衊的事情洗清白，這是他的不對。他喊話賴清德，「你是違建，我是合法，你的事情沒了，而我的事情被你鬧大，這就是你做人、做事的態度嗎？」

對於民進黨立委高嘉瑜控凱旋苑是逃稅還偷補稅。侯友宜酸，選舉到了，高嘉瑜的話也聽？有證據就拿出來，他們都是一切合法，一切合法繳稅，不要再抹黑了。

侯友宜說，難怪要一次一次對外說明，就像凱旋苑他也講過，第一時間就把所有空的房子，拿出來當青年住宅。兩年解約以後，就供作青年住宅。明年就會開始做，現在開始就轉向社會住宅方向在走了，這是為何他要花很多力氣說明，大家有看到標題，沒有看到內容。他一生問心無愧，請高嘉瑜、民進黨這些人不要再造假抹黑。

關於民進黨立委候選人陳俊宇指侯友宜買新莊土地是帶頭炒地圖利。侯友宜駁斥，選辦昨天講得非常清楚，一個破舊的房子超過50幾年、60年，裡面沒住半個人，他們的房子壓在人家的土地上面，那些畸零地要盡責任，所以也是合法繳稅，合法買畸零地，希望把土地完整，跟都更完全沒關係，現在那裡完全沒有在做都更，那裡是半死巷，一個人都沒有，也沒有去住過一天。所以大家不要再抹黑了。

國民黨總統候選人侯友宜今與親民黨主席宋楚瑜同台，接受宋的祝福。侯友宜會後針對凱旋苑議題、民進黨總統候選人賴清德的「賴皮寮」爭議，感慨說他作為一個男子，沒辦法把他太太被人汙衊的事情洗清白，這是他的不對，也說侯夫人任美鈴有必要時會出來。記者屈彥辰／攝影

商品推薦