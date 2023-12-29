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勿讓下一代受戰火波及 連戰公開信挺侯康
大選進入最後倒數，前副總統連戰昨發表公開信呼籲民眾票投「侯康配」，讓下一代免受戰火波及。連戰說，他已進入白髮蒼蒼的耄耋之年，仍心繫台灣人民的安全與福祉，希望盡一分微薄但堅定的力量，盼大家共同完成多數主流民意要求政黨輪替的心願，還給中華民國一個清明的政治，帶給台灣有希望的明天。
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