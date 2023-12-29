勞農政見 侯提「賴功德」 柯推長照險

總統大選政見發表會昨晚登場，三黨候選人在勞工、農民、醫護政見交鋒。國民黨總統候選人侯友宜再提「賴功德」，批民進黨軟土深掘「呷勞工夠夠」，勞保虧損九百億、債務近十二兆，迄今未改革、砍軍公教年薪並刻意挑起和勞工的對立。民進黨總統候選人賴清德表示，一本初衷照顧勞工、農民。民眾黨總統候選人柯文哲則主張全面推動長照保險，並建立全責醫護制度。

賴清德指出，蔡總統在任內對勞保基金投入二七六○億元之多，未來他會持續挹注，「只要政府在，我絕對不會讓勞保基金倒閉，我會保障勞工的退休生活。」

賴清德表示，他父親是勞工，母親來自農家，在弱勢的家庭長大，所以在過往的問政當中，非常關心勞工，支持農民，也照顧弱勢。過去他落實老人年金政見、修改勞保條例，也推動「三保一金」保障農民，要爭取多元健保經費、推動「三班護病比」入法及推動百億癌症新藥基金，也要幫弱勢民眾修繕房子。

侯友宜說，自己是勞工家庭出身，家裡在賣豬肉，拚到不行仍賺不到幾分錢，他對勞工不會只出一張嘴，「我會永遠當你們的靠山」。賴清德提出的醫護政見早就可以做，卻七年不做，蔡總統曾說「勞工是我心裡最軟的一塊」，賴清德卻對月薪三萬元的照服員說「就當做功德」。民進黨曾開出基本薪資三萬元支票卻跳票，讓台灣成為低薪過勞之島。

侯友宜提出「守護勞工七件事」，包含勞工加薪、企業減稅；守護弱勢、減低賦稅；增加休假天數、勞動尊嚴再升級；力保勞保基金、永續發展；興建勞工宅；保障非典型勞工權益；修訂三法勞權加碼。並承諾修訂勞工三法，讓上市公司至少設定一名勞工董事。

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