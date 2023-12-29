聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴：不炒地不炒房 柯：我不紅出身綠 侯：我沒有藍綠白

聯合報／ 記者丘采薇林縉明侯俐安／台北報導
第三場總統候選人電視政見發表會昨晚在台視舉行，民進黨賴清德（左起）、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人合影。圖／中選會提供
第三場總統候選人電視政見發表會昨晚在台視舉行，民進黨賴清德（左起）、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人合影。圖／中選會提供

總統大選最後一場電視政見會昨登場，賴侯柯把握機會自我推銷，民進黨總統候選人賴清德稱「三組人中我最好，唯一不炒地不炒房」；民眾黨總統候選人柯文哲說，「我不紅，出身綠，絕對全心為國效力」；國民黨總統候選人侯友宜說，「我沒有什麼藍綠白，人生最重要目標就是希望台灣能夠團結。」

侯友宜表示，他是警察出身，只知道兩件事，對好人好一點，對壞人壞一點，對事不對人，就是行政中立，好好打拚。他這一輩子到六十一歲出來參選，人生最重要的目標就是希望台灣能夠團結，「如果台灣不團結，面對外面都是白講的」，不管哪一黨，各自有想法、他都不反對，但最重要的是團結，而且絕不能用抹黑、抹紅、惡意栽贓，這是他最不能容忍的。

賴清德強調，在三組候選人中，他的市政做最好，最能夠貫徹清廉、勤政、愛鄉土的精神，三組人中，他的行政歷練最豐富，最能夠推動國家穩健前進，他也是唯一沒有投資事業，沒有炒房，也沒有炒地皮的人。

柯文哲火力全開批評賴清德在政見會示範什麼是詐騙，反問賴「請問我什麼時候接受一個中國」。對於賴自稱施政成績好，他也反批，「賴清德還是醫生背景，卻忘了擔任台南市長時，登革熱死多少人。」柯也反問，這場大選，民眾要選擇貪汙還是清廉？要選擇撒謊還是誠信？

柯文哲表示，自己成長背景是墨綠， 但從來沒有被意識形態干擾當醫師或市長的業務，他一輩子都在救人，不貪汙、沒包袱，永遠會為弱勢與普羅大眾而努力。

賴清德在最後一輪發言時說，如果國民黨跟民眾黨「藍白合」在國會占多數，將利用國會多數力量，用修法、立法來主導國家政策，到時將往兩岸一家親及九二共識的方向走，對台灣絕對不利，服貿也好、貨貿也罷，以及ＥＣＦＡ（都不是台灣應該走的路。

賴清德提出六大金融改革，會鬆綁法令，整合公私資源，歡迎國外資產公司夠來台灣立點投資，讓台灣能夠成為亞洲的資產管理中心。侯友宜射改革經濟三支箭，強調他當總統會創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓護國神山遍及全球。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 柯文哲 侯友宜

延伸閱讀

賴清德老家遭貼抗議布條 警：屋主若提告將偵辦

侯友宜政見會提行政中立 賴清德競總：新北市府被迫當打手

賴清德呼籲立委投民進黨「國民黨已有15席縣市長」

政見會最終場落幕！侯友宜、賴清德發言不給問 僅柯文哲接受提問

相關新聞

侯指校園暴力等同犯罪 賴推社安網2.0 柯籲預防重於治療

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國...

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，昨晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，...

柯文哲左批賴清德示範詐騙 右罵當台南市長登革熱死多少人

第三場總統政見會，民眾黨總統候選人柯文哲第三輪發言火力全開，批評民進黨總統候選人賴清德在政見會示範甚麼是詐騙，請問「我甚...

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下...

勞工制度不正義 加劇世代失衡

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資三萬元夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會...

新聞眼／「討厭民進黨」 將是選戰關鍵

四年前蔡英文總統以八一七萬高票連任，但民進黨二度完全執政，青年、勞工卻不滿各式「社會正義」跳票。中間選民向來不會在選舉過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。