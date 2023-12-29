賴：不炒地不炒房 柯：我不紅出身綠 侯：我沒有藍綠白

總統大選最後一場電視政見會昨登場，賴侯柯把握機會自我推銷，民進黨總統候選人賴清德稱「三組人中我最好，唯一不炒地不炒房」；民眾黨總統候選人柯文哲說，「我不紅，出身綠，絕對全心為國效力」；國民黨總統候選人侯友宜說，「我沒有什麼藍綠白，人生最重要目標就是希望台灣能夠團結。」

侯友宜表示，他是警察出身，只知道兩件事，對好人好一點，對壞人壞一點，對事不對人，就是行政中立，好好打拚。他這一輩子到六十一歲出來參選，人生最重要的目標就是希望台灣能夠團結，「如果台灣不團結，面對外面都是白講的」，不管哪一黨，各自有想法、他都不反對，但最重要的是團結，而且絕不能用抹黑、抹紅、惡意栽贓，這是他最不能容忍的。

賴清德強調，在三組候選人中，他的市政做最好，最能夠貫徹清廉、勤政、愛鄉土的精神，三組人中，他的行政歷練最豐富，最能夠推動國家穩健前進，他也是唯一沒有投資事業，沒有炒房，也沒有炒地皮的人。

柯文哲火力全開批評賴清德在政見會示範什麼是詐騙，反問賴「請問我什麼時候接受一個中國」。對於賴自稱施政成績好，他也反批，「賴清德還是醫生背景，卻忘了擔任台南市長時，登革熱死多少人。」柯也反問，這場大選，民眾要選擇貪汙還是清廉？要選擇撒謊還是誠信？

柯文哲表示，自己成長背景是墨綠， 但從來沒有被意識形態干擾當醫師或市長的業務，他一輩子都在救人，不貪汙、沒包袱，永遠會為弱勢與普羅大眾而努力。

賴清德在最後一輪發言時說，如果國民黨跟民眾黨「藍白合」在國會占多數，將利用國會多數力量，用修法、立法來主導國家政策，到時將往兩岸一家親及九二共識的方向走，對台灣絕對不利，服貿也好、貨貿也罷，以及ＥＣＦＡ（都不是台灣應該走的路。

賴清德提出六大金融改革，會鬆綁法令，整合公私資源，歡迎國外資產公司夠來台灣立點投資，讓台灣能夠成為亞洲的資產管理中心。侯友宜射改革經濟三支箭，強調他當總統會創造兩岸和平、創造經濟內閣，讓護國神山遍及全球。

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