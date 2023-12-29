侯柯砲火猛 批綠8年執政不及格

國民黨總統候選人侯友宜在第三場總統候選人政見會後發表談話，批評對手抹紅他，強調自己本著中華民國憲法，走中間路線。記者蘇健忠／攝影

二○二四大選，最後一場總統政見會，宛如候選人互控大會。藍白砲火對準民進黨八年執政成績單不及格，國民黨總統候選人侯友宜批民進黨對勞工「軟土深掘」呷夠夠；民進黨總統候選人賴清德質疑民眾黨總統候選人柯文哲主張兩岸一家親，柯則反擊賴「正在示範詐騙」，火藥味十足。賴自稱是三組人選中最能貫徹清廉、勤政、愛鄉土精神，但綠營執政貪腐、桃色頻傳，卻歷歷在目。

昨晚政見會開場，三黨候選人不約而同針對新北校園暴力事件表達看法。柯文哲為憾事默哀，主張預防勝於治療，侯友宜凸顯警察本色，向犯罪宣戰，強調校園霸凌等同犯罪，賴清德則承諾推動社會安全網2.0。

校園不幸事件，藍綠白同表哀悼、提出政見主張，成了整場政見會氣氛最平和的時刻。自此，柯、侯火力全開，從血汗醫護、勞工權益、兩岸外交、淨零碳排等，質疑民進黨執政八年多方面跳票。

侯友宜瞄準千萬勞工選票，侯左酸蔡英文總統曾說「勞工是我心底最軟的那塊」，右打賴清德曾對月薪三萬元的照服員說「就當作功德」；賴清德則回擊侯，傳遞不少「假訊息」。

針對兩岸外交議題，侯友宜「反抹紅」，強調不能把中華民國的中間路線視為統一路線。對於賴清德質疑柯文哲主張兩岸一家親、接受一中原則，柯則回以台灣詐騙問題嚴重、賴「正在示範詐騙」，柯稱過去民進黨請他站台輔選時，怎不覺得兩岸一家親有問題，把他利用完，拿到政權就把他踢走。

面對藍白猛烈砲火，賴清德自稱最能貫徹清廉、勤政、愛鄉土精神，也是唯一沒有炒地皮的人。不過民進黨執政，光電弊案、爐碴案、議長賄選、八八槍擊案都發生在賴的本命區「台南」，民進黨的桃色風暴頻傳，早已衝擊選民對綠色執政的信心。

一周前，民進黨副總統候選人蕭美琴才在副總統政見會上自我檢討，她向年輕人坦言，「確實有些從政同志忘了初衷，在紀律上、道德上犯了錯，讓人留下不好的觀感」，這些都是民進黨政府要承擔、改進的地方。

一周後，作為執政團隊一員與總統候選人的賴清德，卻誇誇其談，自稱「三組人中我最好」，不見反省檢討，賴蕭形成強烈的對比。

政見會落幕，重頭戲才要登場，周六總統大選辯論會，藍白磨刀霍霍，勢必持續緊咬民進黨八年執政弊端，賴清德很有自信心，但如果拿不出具體成績，面對質疑，只是以對手傳遞「假訊息」回應，未深刻檢視執政不足，恐難以贏得多數選民的信賴。

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