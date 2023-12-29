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勞保年改 侯提每年撥補千億

聯合報／ 記者侯俐安林縉明丘采薇／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜在總統政見發表會第二輪發言中，提出「守護勞工七件事」。圖／取自Youtube
國民黨總統候選人侯友宜在總統政見發表會第二輪發言中，提出「守護勞工七件事」。圖／取自Youtube

攸關年金改革等公平正義的政策，國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室陳柏翰說，為求勞保基金永續發展，侯友宜將積極尋找財源，目標每年撥補至少一千億元；民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，柯文哲主張勞保年金改革要先切割新舊制，舊制基於信賴保護原則，新制公式必須要精算給付率平衡。

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，蔡政府是最認真穩定勞保基金財務的政府，五年總計撥補二七六○億元，這些都是過去執政者做不到的。「民進黨不完美，我們會反省改進，但我們絕對是最值得信賴、最執政穩健的團隊。」

居住正義部分，陳柏翰指出，實踐居住正義必須要有施政成績來證明，侯友宜在新北市，已興辦超過一萬一千戶社會住宅，相較於賴清德台南市長任內，一戶都沒蓋，侯友宜這次提出「公宅多元六措施」、「育兒成家有宅住」、「青年侯康貸」等主張。除了社會住宅、包租代管、租金補貼，也將透過鼓勵民間投入社宅興辦、企業勞工宅、多元銀髮宅，與公地地上權住宅等多元方式取得公宅，預估任內八年可達一二○萬戶。

戴于文表示，租房子收入所得應該要單獨課稅，另外，一定要有大赦條款，既往不咎，提出誘因讓房東誠實申報。居住正義就把所有問題列出來，社會住宅怎麼蓋，租金補貼怎麼做，稅務怎麼改，方法全部列出來，設法落實社會住宅與居住正義的理念。

郭雅慧說，理解社宅完成興建的量體不足，大家當然不滿。但發現初期地方量能不足後，中央就接手興建，今年都順利發包，「我們正在急起直追，明年底以前，十二萬戶中央直接興辦的社宅，一定都會發包出去，承諾一定達成。」

工資方面，陳柏翰說，將逐步調高基本薪資到三萬三千元，提高扣抵當年營利事業所得額，鼓勵企業為員工加薪。

戴于文說，每一年對於最低工資的調整，必須要有明確參採指標與公式，用公開透明及民主協商機制，才能讓勞資及政府多方共贏。

郭雅慧說，低薪是過去卅年全球化的結果，蔡總統執政後，連續八次調漲基本工資，八年將增加七四六二元，並通過「最低工資法」。未來賴清德更要推動產業多元化、新創在地化與國際化，鼓勵青年參與地方創生及在地創業。

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