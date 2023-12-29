蔡政府勞動政見 立委轟八成跳票
蔡政府八年執政進入尾聲，盤點勞工、青年、居住正義政策，都出現跳票情況。勞工政策方面，民眾黨立委賴香伶指出，蔡政府執政至今，十八項勞動政策中有四大政策包括「減少公部門派遣勞工」、「修法限縮責任制工時」、「減少總工時，周休兩天」、「提高加班工資」都已經破局，近八成勞動政見沒有落實。
賴香伶說，蔡英文總統也曾提出，任內基本工資要調漲到每個月三萬元，但基本工資審議委員會已拍板二○二四年基本工資，月薪由二萬六千四百元調漲至二萬七四七○元，該政策確定跳票。
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠指出，居住正義政策方面，蔡總統社宅政策八年廿萬戶同樣面臨跳票。蔡總統在就任七周年記者會上稱，廿萬戶社宅二○二四年底將兌現，但蔡總統八年前所開的支票，應以總統任期內為限，換言之已跳票。
根據審計部決算報告，截至今年三月，「政府直接興建社宅」累計達成七萬三○三一戶，達成率僅百分之六十；但在細項中可見，既有、完工的僅有兩萬四六三六戶，其餘都是興建中、待開工或是規畫中。
政府興建住宅面臨土地取得、興建耗時等困境，在八年廿萬戶目標不變的情況下，目標調整為「政府直接興建」十二萬戶、「社宅包租代管」八萬戶。在野黨屢次批評蔡總統社宅跳票，七年入住僅兩萬多戶，但營建署認為發包就算達成數，認定標準有落差。
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