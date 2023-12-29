聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家觀選／總統應遵憲 大法官要獨立

聯合報／ 東吳大學副校長董保城／口述、記者房荷庭／整理

選舉有關司法改革的政見，常忽略人的改革。目前司法官考試重筆試輕口試，考試科目與方式主導法學教育，未考慮到心智與歷練；時代變遷，應將現代經常涉及的ＡＩ及金融等新興議題及法學知識，納入考試，連動成為大學教授的課程內容，從法學教育養成及考試制度著手調整。

司法官必須具備社會歷練與同理心並做出適當的判斷及裁決，曾歷經千錘百鍊過的人，更懂得人心世界。我建議，司法官考試第三試口試加重配分、延長口試時間，慢慢增加具工作經驗者比率，遴選司法官人才。

司法改革所涉及的是人的問題，關鍵在於執法者是否有為人民公平正義著想？我常用「彎腰、微笑、眼明、手快」解釋何謂同理心，面臨挑戰時應彎下腰謙卑學習，微笑用心面對任何事情。

另一方面，目前執政黨不遵守憲法，總統應該尊重並遵守憲法，不應該把手伸進去，但司法院長許宗力曾擔任八年的大法官，蔡英文總統卻仍提名許宗力再任司法院長兼大法官，破壞憲法保障司法審判獨立的核心原則。大法官獨立、公正是法治國家的脊梁，大法官若不獨立，難以期許小法官獨立。

我期望未來的總統遵守並積極捍衛憲法，維持司法獨立。

2024選舉 2024總統選舉 司法院 大法官 司法改革

延伸閱讀

變局中找出台灣的機會 蔡英文總統：讓台灣越來越重要

柯文哲提「零邦交論」 賴士葆批沒志氣：不要國家別選總統

支票、本票逾3億...屏檢偵辦總統選舉賭盤 再查扣百萬賭資逮9人

受刑人不能投票要憲法法庭做主 大法官聽完說明會裁定：不受理

相關新聞

侯指校園暴力等同犯罪 賴推社安網2.0 柯籲預防重於治療

新北市國三生在校遭同學以彈簧刀割頸喪命，震撼社會。總統大選政見會昨晚登場，三位候選人都表示哀悼，並提出保護學生的主張。國...

國三生遭割頸傷重不治 侯友宜哽咽憶當晚經過：我非常自責

新北市一名楊姓國三學生25日在校遭同學以彈簧刀割頸，昨晚傷重不治。國民黨總統候選人侯友宜在政見會第一輪發表中向犯罪宣戰，...

柯文哲左批賴清德示範詐騙 右罵當台南市長登革熱死多少人

第三場總統政見會，民眾黨總統候選人柯文哲第三輪發言火力全開，批評民進黨總統候選人賴清德在政見會示範甚麼是詐騙，請問「我甚...

施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息

路透昨天從台北發出的報導說，根據匿名消息人士及路透看到的台灣內部安全文件顯示，中國向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在下...

勞工制度不正義 加劇世代失衡

蔡政府執政七年多，勞保年金改革腳步停滯不前、基本工資三萬元夢碎、產業缺工聲浪四起。全國產業總工會秘書長戴國榮說，這些社會...

新聞眼／「討厭民進黨」 將是選戰關鍵

四年前蔡英文總統以八一七萬高票連任，但民進黨二度完全執政，青年、勞工卻不滿各式「社會正義」跳票。中間選民向來不會在選舉過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。