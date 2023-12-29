專家觀選／總統應遵憲 大法官要獨立

選舉有關司法改革的政見，常忽略人的改革。目前司法官考試重筆試輕口試，考試科目與方式主導法學教育，未考慮到心智與歷練；時代變遷，應將現代經常涉及的ＡＩ及金融等新興議題及法學知識，納入考試，連動成為大學教授的課程內容，從法學教育養成及考試制度著手調整。

司法官必須具備社會歷練與同理心並做出適當的判斷及裁決，曾歷經千錘百鍊過的人，更懂得人心世界。我建議，司法官考試第三試口試加重配分、延長口試時間，慢慢增加具工作經驗者比率，遴選司法官人才。

司法改革所涉及的是人的問題，關鍵在於執法者是否有為人民公平正義著想？我常用「彎腰、微笑、眼明、手快」解釋何謂同理心，面臨挑戰時應彎下腰謙卑學習，微笑用心面對任何事情。

另一方面，目前執政黨不遵守憲法，總統應該尊重並遵守憲法，不應該把手伸進去，但司法院長許宗力曾擔任八年的大法官，蔡英文總統卻仍提名許宗力再任司法院長兼大法官，破壞憲法保障司法審判獨立的核心原則。大法官獨立、公正是法治國家的脊梁，大法官若不獨立，難以期許小法官獨立。

我期望未來的總統遵守並積極捍衛憲法，維持司法獨立。

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