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冷眼集／選前訊息紛亂 慎防操弄
總統大選競爭激烈，路透昨天從台北發出的報導，引述匿名消息人士的說法，指中國大陸向台灣搖滾樂團「五月天」施壓，要求在投票前發表親中言論。無獨有偶，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也有類似報導。但大陸國台辦昨晚直指路透報導是徹頭徹尾假消息。選前真假訊息紛陳，選民也要慎防被不實訊息操弄。
昨天是總統大選第三場總統候選人電視政見會，就在三方交鋒之前，路透報導大陸向五月天施壓，立即引起三組候選人陣營的高度關切。特別是，依過去經驗，中共愈強力打壓、祭出文攻武嚇策略，愈引起台灣人民的反感，結果也證明對綠營有利。
在民進黨執政下，路透報導引述台灣匿名安全官員說法，難免讓人聯想是來自執政黨官員的訊息。更重要的是，大陸方面究竟有無報導所稱「向五月天施壓」一事？從大陸國台辦昨晚的強烈否認來看，路透報導的真實性，已令人質疑。
中國大陸是否對五月天施壓，後續可以驗證，若為真實，我方定要抗議；但若無此事，到底是誰透過外媒放話生事，是否意圖影響選情，也該查清。然而，此事若經有心人士散布，仍可能影響台灣民心及投票態度。距投票日愈近，許多訊息愈虛實難分，選民豈可不慎？
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