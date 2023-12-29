侯友宜凱旋苑VS.賴清德老家違建 網路「探索概念」一文理解

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議纏身，綠營反質疑國民黨總統候選人侯友宜妻子任美鈴在陽明山的房產漲租與逃稅，任美鈴27日發表聲明，強調一切合法，並承諾待2026年6月與廠商租約到期後，將透過包租代管方式，改為青年宿舍或社會住宅。對此，台灣師範大學政研所教授曲兆祥表示，由於凱旋苑、萬里老家違建是雙方選戰攻防焦點，因此對手不會因為提出解決辦法停止攻擊，所以話題會持續延燒，但火力變小。

image source：侯友宜競選辦公室

侯友宜凱旋苑爭議 妻子公開信止血「建物不屬於侯友宜」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/25～2023/12/27 ）統計調查，關於凱旋苑的探索概念主要分為兩個部分，第一部分是對手攻擊，「包租公、剝皮侯、買命錢」，凱旋苑遭質疑租金是附近相同學生套房的2至3倍，國民黨副總統候選人趙少康表示，租金就是市場機制，「覺得貴就不要租」，引起民進黨立委林俊憲開轟，「你以為學生們有選擇？侯友宜漲的是學生們的買命錢」。

第二部分是侯陣營解釋，「侯友宜妻公開信、不屬於侯友宜、侯友宜從未經手」，侯友宜妻子公開信指出，凱旋苑是娘家繼承來的財產，從來不屬於侯友宜。對此，有PTT網友表示，「沒東西打打到別人老婆合法財產」、「非法的不拆，叫合法的要捐出來，這是什麼邏輯」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德老家違建 探索概念現「萬里帝寶、幽靈房屋、賴皮寮」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/25～2023/12/27 ）統計調查，關於萬里違建的探索概念出現「萬里帝寶、幽靈房屋、賴皮寮、新北市政府」。賴清德萬里老家被稱作「賴皮寮、萬里帝寶」之外，先前還被新北市政府說是「幽靈房屋」，出示航照圖直指現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。對於被稱為「萬里帝寶」，賴清德競總表示這是嚴重污衊，並公開賴清德先前在老家接受外媒專訪時拍到的房屋概況。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月25日至2023年12月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『凱旋苑、萬里違建』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。 *註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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