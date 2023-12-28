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選戰筆記／政見會柯穩扎穩打 截長補短或自曝其短？

聯合報／ 本報記者林縉明林河名

總統候選人電視政見會，今迎最終場。綜觀民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲前兩場表現，除柯維持只談政見主軸外，侯賴隔空交鋒，幾乎已把政見會當辯論會。

回顧前兩場政見會，賴清德大多數時間都在攻擊對手的政見與爭議事件，真正述說政見的篇幅反而較少，讓原本提供候選人發表政見的場合，變成互相攻擊的口水戰。賴清德似乎罵藍白不過癮，會後還批對手抹黑造謠，甚至讓競總開記者會，罵藍白把政見會變成造謠大會。

兩場政見會下來，只要在野黨對手批評政府政策執行不佳，相關部會總是第一時間發布新聞稿澄清，充分展現執政優勢。

賴清德身為執政黨重要成員，政見會卻火力全開批評在野黨，會後還有國家機器幫忙澄清。賴清德的表現，像是執政黨反過來監督在野黨。但作為民調領先的執政黨候選人，與其展現氣勢強打在野黨，不如多說政見、願景，才是爭取選民支持的正道。否則，只知在政見會後，透過記者會、新聞稿等方式，回擊政敵，完全不知反省，豈不反證這樣不反省的執政黨，確實有被輪替的必要？

柯文哲前兩場政見會採穩扎穩打，以陳述政見為主，偶爾在陳述過程稍微攻擊藍綠對手，雖可凸顯「科學、理性、務實」風格，卻也稍嫌火力不足。不過，柯文哲快人快語的個性，一旦開啟「自由搏擊」模式，就怕若不能截長補短，或恐自曝其短？這也考驗候選人在「力求得分」之餘，如何「避免失分」的拿捏。

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