柯文哲談外交 稱邦交國歸零沒關係

總統候選人第三場政見會今晚壓軸登場，由於是電視政見會最終場，三組候選人都將把握機會出擊。民眾黨柯文哲將提出兩岸、外交、國防、醫療等政見，並作總結；國民黨侯友宜競辦賣關子稱將瞄準「三項重要政見」具體論述，並持續攻擊民進黨執政缺失；民進黨賴清德則將鎖定藍白陣營的房屋、土地問題。

前兩場政見會，柯文哲皆以論述政見為主，批評執政表現為輔。今天最終場政見發表會，柯文哲的陳述將分為外交國防兩岸、醫療長照、政見總結等三部分。

外交及國防部分，柯文哲接受Podcast「軍事相對論」節目專訪昨天播出，被問到若當選總統，如何鞏固邦交國？柯文哲表示，邦交國是迷思，他不在意邦交國數量，比較注重實質，畢竟台灣跟日本、美國也沒有邦交，但是關係不錯。

若邦交國歸零，是否也沒關係？柯文哲說，「對啊，我的態度是這樣」，他認為實質關係比重要，且中國在國際上打壓，就是因為兩岸關係不好，「一切自然就好」。

國防部分，柯文哲主張募兵制。他表示，台灣每年出生人口不到四十萬人，除非女性也要當兵，否則一年義務役計算，台灣常備兵力在七萬名以下，代表傳統打法可能不行，變成要往網軍、空軍、飛彈等軍種移動。

針對柯文哲的說法，侯友宜競辦發言人黃子哲表示，民進黨執政掉了九個邦交國，也無法再參與ＷＨＡ或ＩＣＡＯ等國際組織，新南向政策的成果更是乏善可陳；侯友宜外交政見是啟動「睦鄰外交」，將外交重點區域從新南向國家擴展到印太國家，與美國及其盟邦並肩，以睦鄰政策強化台灣和印太地區的連結，並深化與民主國家連結。

侯友宜參選以來，過去五個月拋出四十多項政見，由於中選會主辦的總統候選人政見會僅有三場、每場各三輪發表，每輪只有十分鐘，等於全部只有一個半小時的時間，要完整闡述並不容易；因此，侯友宜都是挑最重要的主題說明，盼能爭取更多選民支持，也力拚讓年輕人有感。

民進黨人士表示，賴清德備戰政見會，除了闡述政見，將國家願景向民眾報告，仍會以一定篇幅，鎖定藍白陣營的房屋、土地問題，維持強勢設定議題的主動性。

文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，賴、侯、柯三人若想得分，一定要有拓票到中間選民的企圖心。他認為，賴清德一直打抗中牌，會讓中間選民覺得無牌可打、黔驢技窮；柯文哲貫徹打藍打綠主軸，但這樣無法凸顯柯優於賴、侯；侯友宜有中間選民、南部、年輕族群「三弱」，第三場也應用拓票思維為主，來補三弱。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，賴、侯、柯都應提出一項台灣最需解決的問題並給予具體解方，並正式回應自己深陷的居住正義問題；並建議藍白可以談論後續組閣安排，以拉攏其他陣營選民。

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