綠批航測圖定位賴宅造假 新北市府：誣陷公務員

民進黨連日攻擊國民黨總統候選人侯友宜「凱旋苑」逃漏稅，指凱旋苑還是大群館時，侯友宜妻子任美鈴每年要求漲價百分之五，侯友宜是每年賺兩千萬的「包租公」。侯競辦針對不實攻擊與影片，昨依選罷法提告。針對民進黨質疑新北市府航測圖造假賴宅定位，新北市副市長劉和然表示，這是誣陷公務員。

侯競辦發言人黃子哲表示，民進黨的選戰奧步三部曲是冷飯熱炒、造謠抹黑、轉移焦點，此案二○一八年民進黨已經炒作，這次老招出籠。

針對民進黨質疑逃漏稅，任美鈴委任律師陳佳瑤出示稅單證明皆依法繳稅，侯競辦副執行長謝政達表示，外界造謠凱旋苑租金漲五倍，但原提供文大作學生宿舍使用是四人房，一人租金約三千元；後來凱旋苑將四人房改為單人房或雙人房，整體條件完全不同。

民進黨總統候選人賴清德老家爭議延燒，新北市工務局比對谷歌地圖定位座標等資訊，並確認建物結構型式現況，認定賴老家是利用鄰房旁邊空地新建，絕非區域計畫法發布前就存在的工寮。

民進黨發言人卓冠廷說，衛星圖座標定位點套用不同時間會有偏差，新北市地政局、工務局輔選侯友宜，不惜造謠抹黑，處心積慮想要證明「賴老宅不存在」。

新北市府表示，與其花時間對市府公務員潑髒水，不如趕緊請賴清德依程序檢具相關證明文件資料，申請合法房屋認定，工務局會秉公受理。

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