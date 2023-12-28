冷眼集／賴清德隱身其後 只會加深疑慮
總統大選到了最後關頭，土地、房屋爭議成了攻防重點。「賴皮寮」延燒半個月，民進黨總統候選人賴清德陣營反守為攻，集中砲火猛轟國民黨總統候選人侯友宜凱旋苑高租金，賴清德本人不再對老家議題親上火線；但不再回應，只會加深外界疑慮，更不代表選情已止血。
賴清德對萬里老家爭議至少有兩大點未釋疑，首先，這到底是不是違建，賴至今仍打死不認；賴稱過去一直有繳稅，卻拿不出稅單證明；他辯現在的房子是老家不是違建，公職人員財產卻只申報土地未申報建物。賴競辦直指新北市府帶有政治色彩針對性，但看看綠營掌控的監察院是怎麼說的。
監察院秘書長李俊俋表示，對於賴清德過去僅有申報老家土地，無申報房屋紀錄，是因為申報以擁有所得權狀、稅籍資料為要件，賴的老家房屋無稅籍資料，未申報合乎規範。光是「無稅籍資料」，就足以佐證賴老家有一定程度的未完備程序問題，儘管賴陣營以礦寮歷史脈絡說明；但民眾要問的是，歷史脈絡下形成的違建，難道就不是違建了嗎？賴陣營至今不承認違建，難以說服人。
賴清德說要把房子公益信託，但若房屋違建在先，尚未完成合法化程序能信託嗎？是第二個疑點，且就算完成公益信託，違建仍是違建，不會因公益而漂白。
賴清德想以攻擊對手凱旋苑收高租金，轉移自身違建爭議焦點，但凱旋苑是侯友宜妻子合法繼承、建造、繳稅、出租；賴清德的萬里老家卻是拿不出房屋權狀、沒有建造執照和使用執造的違法建築，就是合法和違法的對照版。
賴清德與其隱身其後，不如把握政見會向國人說清楚，該道歉就道歉，顛倒黑白、硬抝，掩蓋不了真相。
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