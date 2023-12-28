藍綠白打夫人牌…吳玫如影片挺賴 陳佩琪早投入選戰

大選最後關頭，藍綠白陸續打出「夫人牌」，國民黨總統候選人侯友宜家人持有的凱旋苑租金爭議成攻防焦點，侯妻任美鈴昨透過親筆信力挺先生，向來低調的民進黨總統候選人賴清德妻子吳玫如昨也現身競選影片為賴助選。

賴清德競選總部昨公布最新競選廣告「照顧台灣的人家人篇」，吳玫如在片中回顧兩人相處，笑稱賴清德講的笑話十個裡面只有兩個好笑，不是浪漫的人，但是值得信賴的，並透露賴任立委時曾因規勸逆向少年被圍毆滿臉血，雖然賴一年只放假一天，但他是大家的，然後她就是負責照顧好賴清德。

賴清德透過臉書表示，為了尊重家人的意願，從政以後，他盡量減少談論家人或讓他們露面，但他知道，家人其實一樣牽掛著他，尤其是他的太太，她很低調，這次願意拍攝影片談自己的心情，其實是出乎他意料。在追求政治理想的路途上，他非常感謝家人，特別是太太，理解自己為社會服務的選擇、支持自己為國家打拚的決心。

侯友宜競辦昨針對凱旋苑爭議舉行記者會，除了公布歷年稅單資料，任美鈴透過公開信表示，每次看到他因公忘私、疲憊的身影，都會很不捨，更不願看到因為我們而連累他。她強調，為了侯友宜多年來始終如一的信念，全家人都會跟侯緊緊站在一起。

賴清德、侯友宜的另一半用低調方式力挺先生，民眾黨總統候選人柯文哲的妻子陳佩琪早就投入選戰，每當柯文哲陷入重大爭議或低潮時，陳佩琪總是第一個跳出來替柯喊冤，近期，柯文哲名下新竹農地違規使用爭議，陳佩琪火速貼出補稅單，替柯挽救選情；日前也陪柯到澎湖跑行程，塑造澎湖女婿回娘家的形象，搶攻家鄉票。

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