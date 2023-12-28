凱旋苑改社宅 侯友宜：對妻很不好意思

國民黨總統候選人侯友宜的妻子任美鈴昨以公開信宣布，凱旋苑在廠商租約到期後，將改為青年房舍出租或改為社會住宅。侯友宜到嘉義市車隊掃街拜票，受訪時說「財產完全不是我的」，很感謝妻子做這決定，也對妻子感到很不好意思，他再度強調，一輩子清清白白，若有拿過非法的錢，立刻退選。

侯的搭檔副總統候選人趙少康昨表示，「民進黨黨部拿出來給人家做社宅算了，你還要人家怎樣呢？」他很佩服侯大嫂反應迅速和決斷，當斷則斷、該捨則捨，反應非常快，不像民進黨總統候選人賴清德處理那個「賴皮寮」，到現在也不捐。

趙少康說，賴清德處理賴皮寮這樣緩慢、猶豫不決、拖拖拉拉，如果兩岸發生緊張形勢，或國內緊急重大事件，不知道賴有什麼資格。有沒有能力來處理。

侯康全國後援總會總會長王金平表示，侯友宜在這件事情上，已經釋出相當的誠意。國民黨人士表示，侯陣營及時止血，就是盼將青年票衝擊降至最低；對泛藍甚至中間選民，也是合理可接受的說詞。

國民黨主席朱立倫昨到高雄主持行動中常會時表示，民進黨找不到侯的缺點，才會攻擊妻子娘家土地蓋的凱旋苑，凸顯民進黨選情已經告急，只能靠抹黑，侯友宜一生清廉，凱旋苑房產一切合法，若民進黨有侯貪汙實質證據，侯就馬上退選。

侯友宜說，選舉一到什麼事情都會誣賴、含沙射影，他的妻子很心疼他，他感謝妻子的決定，也對妻子感到很不好意思。

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