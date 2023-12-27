賴清德老家定位惹議 鄭文燦：圖資判斷不能太任意

副總統賴清德老家涉及違建問題，新北市工務局調出歷史圖資認定為新增，民進黨議員卓冠廷批評衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份。行政院副院長鄭文燦今表示，舊的地籍圖因為年代久遠，所以圖資定位確實需要重新來判斷，圖資判定不能夠太任意。

針對賴清德老家爭議，新北市工務局日前比對Google Map定位座標，再比對中央內政部國土測繪中心平台歷史圖資、農業部林業及自然保育署航測及遙測分署的航攝圖，並至現場勘查確認現況建物結構形式等方式，認定中福84號就是從中福85號旁邊空地新建，現在的萬里中福84號建築絕非是區域計畫法發布前已存在的工寮。

卓冠廷說，每一張衛星圖都有自己的座標定位點，但無法套用到不同的時間年份。可以發現，年代越久遠，同一個座標的偏差就越大，從2023年逐年往回比對，到了2002年的資料（Google最早的圖資），賴清德84號老家已經定位到數十公尺外的山坡上了。

鄭文燦今出席土城司法園區開工時表示，這個題目的戶政跟地政不一致，地政的測量跟航照圖需要做精確定位，舊的地籍圖因為年代久遠，上面只要一條線，在實際的位置可能是1公尺，所以圖資定位確實需要重新來判斷。這是一個很好的案例，圖資的判定不能夠太任意，這個事情兩邊的紀錄也是不一樣的。

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