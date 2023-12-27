【徵】2024大選 《聯合報》徵求現場報票工讀人員

2024總統、副總統選舉將在2024年1月13日（周六）投開票，三組參選人為1號民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈，2號民進黨賴清德、蕭美琴，3號國民黨侯友宜、趙少康，哪一組人馬將會在這場選舉中勝出呢？

《聯合報》現正招募現場報票工讀人員及社內記票人員，歡迎您加入報票行列，在指定開票所同步以手機回傳票數，配合社內計票人員，呈現最新、最即時的第一手資訊。

● 開票現場報票工讀人員 工作內容／在指定投開票所用您的手機line回報票數 日期／2024年1月13日（周六） 時間／15：00起至該開票所開票結束 報票地點／指定之投開票所 薪資／新台幣1000元 備註／

‧ 若審核通過報票程序，請檢附身分證影本與銀行存摺封面影本以供匯款。

‧ 錄取以報名時間排序決定。 《聯合報開票現場作業人員報名表》

https://forms.gle/JZP1gGirw7kVQ6o27

另徵求聯合報社內工作人員。

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