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侯康與賴蕭配民調拉大 沈富雄用棒球賽開2解方：每天都不能浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委沈富雄在節目中憂心指出「侯康配」恐怕挽回不了這波明顯的跌勢，他認為國民黨接下來的每一天都不能浪費。記者蘇健忠／攝影
前立委沈富雄在節目中憂心指出「侯康配」恐怕挽回不了這波明顯的跌勢，他認為國民黨接下來的每一天都不能浪費。記者蘇健忠／攝影

根據《美麗島電子報》公布第97波民調顯示，民進黨「賴蕭配」支持度為38.9%；國民黨「侯康配」為29.4%，兩組候選人民調差距拉大為9.5個百分點。前立委沈富雄在節目中憂心指出，「侯康配」恐怕挽回不了這波明顯的跌勢，他認為國民黨接下來的每一天都不能浪費。

沈富雄26日在政論節目《TVBS戰情室》中談及「侯康配」在民調形成的新危機，他表示，因為美麗島是採滾動式民調，「我一向是覺得最可以信賴的」，針對第97波民調，沈富雄認為，「侯康看在眼裡一定是很挫折，因為距離投票只剩下18天，你落後超過9.5％」，如同棒球賽到了九局下半，發現自己落後5分的情形。

沈富雄認為，若以棒球賽的調度來看，教練能在九局下半落後5分時改採「代打」或「密集安打」的策略，要救分不是不可能，但每位上場的球員得要「非常盡責」。但侯康配在美麗島民調中向來是上去一波、下跌三波，又不是在跳社交舞，每次上去那波比較大，下來的3波則比較小，但這次跌的是多，「非常不容易挽回」。

沈富雄質疑國民黨的選戰策略是不是出了問題。因為包括「賴皮寮」的違建爭議，非但沒有傷到賴清德，「反而連流血都沒有」，及國民黨辦造勢活動的外溢效果都看不出來，讓他認為「國民黨的打法有問題」，無法給予中間選民、女性選民及年輕人這3類族群的選民信心。

沈富雄更語重心長地希望包括國民黨總部、侯辦及黨中央，「在接下來的每一天都不能浪費，回去好好檢討，要如何抓回人民的信心，太重要了」。

本次民調訪問期間是2023年7月17日至2024年1月12日，2023年期間以連續3日為1波調查的追蹤民調（tracking poll, rolling 3-day sample），2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。訪問對象為設籍在全國22個縣市，年滿20歲的民眾。抽樣方法為由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。有效樣本為2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪1200人，2024年期間以連續2日為1波，單日完訪500人，每波至少完訪1000人。本次調查成功完訪1349人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴蕭配 侯康配 賴清德 侯友宜 選情評論

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