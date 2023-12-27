專家觀選／沈有忠：關注國安 新總統應強化國際連結
總統大選倒數，國家安全雖不一定是全民最關注議題，卻應是這次選舉重點；台灣須面對對岸想要統一的文攻武嚇，而台灣好不容易有了國際能見度，總統當選人應把握此氛圍，進一步和世界各國強化連結，讓威脅影響程度降低、避免被邊緣。
內政問題可以關起門來慢慢改進解決，國家安全問題卻牽涉廣泛，只要對岸不放棄統一，不管是武力犯台或是試圖讓台灣被邊緣，都會影響台灣民主自由的生活方式，如果台灣民主社會受到嚴重影響、甚至被統一，內政問題也無從談起。
台灣不管是因為疫情、中美對抗等因素，確實受到比較多國際關注，也較多國家願意在中國文攻武嚇下表態聲援台灣，這是過去較少出現的機會，下任總統當選者應利用台灣優勢和世界各國家多合作。
台灣相對美國及中國都是小國，未來選擇一定會越來越有限，對對岸當然要避免挑釁，和歐美等民主概念相近國家，尤其先進國要發展需要台灣晶片技術，應以此和對方加強連結。對於地緣政治靠近國家如日本、菲律賓也要多合作，因對方也多受到國界「灰色地帶」議題或衝突影響，是台灣國安發展重要課題之一。
檯面上三位總統候選人應也重視國安議題，但更期待他們提出進一步具體政見或策略，包括晶片技術、無人機、人工智慧ＡＩ、資訊等先進技術台灣的未來方向為何？要如何在美中台關係中確保台灣社會穩定向前。
（東海大學政治系教授沈有忠口述、記者程遠述整理）
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