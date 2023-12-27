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趙怡翔：台灣人民不能接受「和平統一」

聯合報／ 記者丘采薇侯俐安林縉明／台北報導
民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔。本報系資料照
民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔。本報系資料照

民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔接受「德國之聲」專訪，被問到沒有「和平統一」的可能性？趙說，「我認為這不是台灣人民可以接受的」。

趙怡翔的說法引發關注。國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲表示，侯友宜反對一國兩制、反對台獨，強化台灣的軍備力量並與對岸對話與交流，以降低衝突風險；賴清德則是台獨主義者，只有朝正名制憲、獨立建國的選項，這會給台海與區域安全穩定帶來非常大的威脅，這不僅台灣人民無法接受的，連美方或國際都有深深的疑賴論。

民眾黨發言人吳怡萱受訪也表示，「我們比較不解的是，民進黨一邊喊著要維持現狀，另外一邊又想務實的推動台獨」。

「德國之聲」日前專訪趙怡翔，問到賴清德曾說「選我是最好，最不會引起戰爭」，但兩岸現狀好像慢慢有往比較危急的方向，民進黨要怎樣因應？趙怡翔表示，中國對於統一的企圖，並不是因為二○○○年陳水扁當選，或者二○一六年蔡英文總統當選才產生，這是中共的歷史大業，從中共建國、兩岸一九四九年分歧之後，「他們就有了一致看法」；所以這個完全沒有變過，也不會因為政黨而改變，大家首先要理解這一點。

趙怡翔也說，國民黨到底有沒有看清中國的企圖？這是一個很大的問號，「因為國民黨從歷史來就認為他們可以改變中國，甚至以三民主義統一中國、甚至於去改變共產黨」，但事實上，過去七、八十年來說，中國就是沒有展現它任何被改變的跡象，它的企圖反而是愈變愈明顯。

趙怡翔說，「你如果不清楚對岸到底要幹嘛的話，你認為你可以單純就是像馬英九政府之下外交休兵和國防休兵等， 而達成真正的和平的話，那個就叫天真，就是不切實際的幻想跟期待」。

德國之聲追問，對民進黨來講，有沒有「和平統一」可能性？趙怡翔說，台灣的未來是取決台灣的兩千三百萬人民，這是事實，相信無論任何政黨都會秉持這價值。「所以我要講的是，今天就算國民黨執政，它能讓對岸看到可以完成所謂的『和平統一』這個項目嗎？大概也很難。我說實在，真的也很難」。

2024選舉 2024總統選舉 趙怡翔 賴清德 侯友宜 馬英九 蔡英文 黃子哲 一國兩制

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