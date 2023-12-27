吳欣盈花蓮「挖牆腳」 藍：應拔綠營的樁

2024總統大選進入倒數階段，民眾黨副總統候選人吳欣盈昨到花蓮拜票與拜會藍營地方人士，爭取總統票與政黨票。面對白營拔樁，藍營表示是君子之爭，不過應該要去拔綠營的樁才對；綠營則指出，今天副總統候選人蕭美琴來掃街，爭取選民支持。

吳欣盈昨到花蓮行程滿檔，上午先在競選總部和選民面對面搏感情，接著到壽豐鄉立川漁場參訪，下午舉辦女力座談分享理財觀，關心社福的她也到黎明教養院參訪，更拜會已故前國民黨籍花蓮市長蔡啟塔夫人黃素員，眾人相談甚歡，接著前往黃昏市場、東大門夜市等地拜票。

民眾黨將花蓮藥師公會理事長林憶君納入不分區立委安全名單內，爭取花蓮選票意味濃厚，柯文哲競選總部東部召集人林有志表示，本屆選舉，民眾黨全台政黨票得票率約11%，明年大選目標希望達到20%。

國民黨縣黨部主委張逸華表示，對於候選人拜會、拉票等行為，不論是基於禮貌或是有意談合作等，君子之爭均表示尊重。不過對其將藍營視為拔樁對象，卻不列入綠營的策略，感到疑惑。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗指出，民進黨的執政政策大家有目共睹，蕭美琴今天在花東有車隊掃街活動，相信會吸引許多支持者參與，尊重花蓮鄉親的選擇，會持續爭取選民支持。

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